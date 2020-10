von Hrvoje Miloslavic

So manche Jubiläumsfeier ist in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Umplanen muss auch der SPD-Ortsverein Minseln-Dinkelberg. Vor 50 Jahren, am 22. Mai 1970, wurde dieser im Gasthaus „Engel“ aus der Taufe gehoben. Die aktuelle Vorsitzende, die Stadträtin und Minselner Ortsvorsteherin Eveline Klein sowie der langjährige Ortsvereinsvorsitzende Wilhelm Hundorf halten Rückschau.

Eveline Klein und Wilhelm Hundorf halten Rückschau auf 50 Jahre Sozialdemokratie in Minseln. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die Sozialdemokraten etablieren sich

Nicht einfach dürfte es damals für die Genossen gewesen sein, ist sich Eveline Klein sicher. Gegen „schwarze Traditionen“ und die Dominanz der CDU galt es anzugehen. So zog erst 1971 Walter Vogel als erster Sozialdemokrat in den Minselner Gemeinderat ein. Für Auftrieb habe die Ära von Bundeskanzler Willy Brandt (1969-1972) gesorgt, sind sich Klein und Hundorf sicher. Neben der spürbaren gesellschaftlichen Liberalisierung waren auch erstmals seit der Kanzlerschaft Adenauers „größere Fortschritte bei der Tarifpolitik“ festzustellen, wie sich der 75-jährige Hundorf heute erinnert.

Rheinfelden Ein Fehler, der die Stadt viel Geld kostet und die Fraktionen empört – doch wer ist für die Panne verantwortlich? Das könnte Sie auch interessieren

In der Rückschau sieht Hundorf den damaligen SPD-Bürgermeister Paul Rombach als wichtigen Geburtshelfer der Sozialdemokratie in Minseln. Zum ersten Vorsitzenden des Ortsvereines wurde Hugo Dietsche gewählt, der gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth auch als Gründer der Awo Rheinfelden in Erinnerung geblieben ist.

Ortsverein wird in Rheinfelder SPD eingegliedert

Nur zwei Jahre nach der Gründung fand der Ortsverein allerdings schon ein zwischenzeitliches Ende. Im Zuge der Gemeindereform und der Eingemeindung Minselns nach Rheinfelden wurde der Ortsverein in die Rheinfelder SPD eingegliedert.

Als Vertreter Minselns wurden Lothar Sauer, Wilfried Baumgartner, Hugo Dietsche und Peter Rombach in den Vorstand gewählt. Es habe sich jedoch bald die Erkenntnis durchgesetzt, dass kommunalpolitische Arbeit vor Ort so nicht zu leisten war. Deshalb kam es 1976 zur Gründung eines eigenen SPD-Stadtbezirkes Minseln, dessen Vorsitzender Hugo Dietsche wurde.

Rheinfelden Das Grillrestaurant „Woody‘s Take Away“ im orangen Container in Rheinfelden ist beliebt bei Stammgästen und Laufkundschaft Das könnte Sie auch interessieren

Auf Dietsche folgte 1978 Lothar Sauer. 1985 übernahm Wilhelm Hundorf die Führung der Minselner Genossen. In dessen Amtszeit, die bis 2016 dauerte, fiel ein weiteres markantes Datum: 1993 fand die Gründungsversammlung der SPD-Ortsvereins Minseln-Dinkelberg statt, der nun die Teilorte Adelhausen, Eichsel und Nordschwaben umfasste.

Der SPD habe er natürlich immer nahegestanden, erklärt Hundorf. Nach Rheinfelden kam der Ingenieur und gebürtige Jülicher 1974. Seine politische Arbeit beschränkte sich zunächst auf seine gewerkschaftlichen Tätigkeiten bei der ÖTV und der GEW.

So richtig mit der SPD auf Tuchfühlung gekommen sei er erst im Zuge der Errichtung der Schutzhütte am Mättle-Kreuz im Jahre 1982. Sein Eintritt in die SPD erfolgte 1984. Ein wichtiges Anliegen während seiner kommunalpolitischen Tätigkeit sei der SPD stets „die kritische Auseinandersetzung mit der Dorfentwicklung“ gewesen, sagt Hundorf rückblickend.

Rheinfelden Plötzlich im Coronaeinsatz: Zwei vom Ordnungsamt schildern ihren Arbeitsalltag Das könnte Sie auch interessieren

Er erinnere sich an so manche politische Auseinandersetzung, die nicht im Sinne der SPD gelöst werden konnte. Der Abriss des Minselner Farrenstalls sei so ein Beispiel. Er hatte sich für den Erhalt des Gebäudes mit einer multifunktionalen Nutzung stark gemacht. Es kam anders, bedauert Hundorf.

Auseinandersetzungen mit der CDU

Differenzen mit der CDU habe es besonders hinsichtlich der räumlichen Weiterentwicklung des Dorfes gegeben. Die CDU favorisierte eine bauliche Expansion in östlicher Richtung auf dem Gewann Hugen. Die SPD sei aber sehr darauf bedacht gewesen, das dortige Biotopgebiet zu erhalten. Einigkeit unter allen Fraktionen habe bezüglich der Schulerweiterung im Jahre 1988 bestanden. Weitere SPD-Ziele seien die Verkehrsberuhigung im Dorf und in den 1990er Jahren der Radweg von Minseln nach Rheinfelden gewesen. Dieser sei dann auch gebaut worden, wenn auch „nicht ganz nach dem Geschmack der SPD“, so Hundorf.

Neuer Radweg als wichtiges Projekt

Auch derzeit sei das Thema Radwege wieder auf der Tagesordnung, ergänzt Klein. Nach Plänen des Regierungspräsidiums werden nun ein Radweg in Richtung Wiesental geplant. „Hoffentlich kommt er bald“, sagt Klein.

Rheinfelden Mit weiteren Fahrradabstellplätzen am Bahnhof will die Stadt Rheinfelden den Umstieg auf den Zug erleichtern Das könnte Sie auch interessieren

Aufmerksam wachen die Genossen über die Pläne des Betreibers eines nahegelegenen Steinbruchs. Gewisse Vorhaben der Firma könnten neben massiven Eingriffen in die Landschaft auch eine deutliche Erhöhung des Lieferverkehrs durch Minseln zur Folge haben, befürchtet Hundorf. Ein Dauerthema für den Ortsverein ist der geplante Autobahnabschnitt fünf.

Rheinfelden Schlittschuhlaufen in hellem und freundlichem Ambiente Das könnte Sie auch interessieren

Natürlich habe es immer auch Diskussion über die Rolle und Richtung der SPD auf Bundesebene gegeben, erzählen Klein und Hundorf. Auch die Agenda 2010 und die Kanzlerschaft Gerhard Schröders wurden und werden kontrovers diskutiert. Von „Zerreißproben für den Ortsverein“ wolle er aber nicht sprechen, sagt Hundorf. „Themen der Bundes-SPD haben doch immer eine geringere Rolle gespielt als die praktischen Probleme vor Ort“, bestätigt Eveline Klein. Zwei Mitglieder, die ihren Austritt erklärt hatten, habe sie einmal nach den Gründen für ihre Entscheidung gefragt. Dem einen war die SPD inzwischen „zu links“, dem anderen „zu rechts“ geworden. „Sehr bezeichnend“, so Klein.