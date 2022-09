von Heinz Vollmar

In Adelhausen könnten schon bald sogenannte Solar-Tracker auf Feldern Strom erzeugen und einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Idee für das Vorhaben stammt von Simon Gerwig und Jürgen Müller. Beide sind engagierte Elektroniker und überzeugte Verfechter der Erzeugung erneuerbarer Energien.

Simon Gerwig und und Jürgen Müller sind mit dem Dinkelberg sehr eng verbunden und haben sich in den vergangenen Jahren bereits einen Namen als Besitzer von Wasserkraftanlagen in der Region gemacht, die sie gebaut und in Betrieb genommen haben. Unter dem Firmennamen „MWG Wasserkraftwerke Müller+Gerwig GbR“ planen sie derzeit den Bau eines weiteren Wasserkraftwerks und wollen sich darüber hinaus intensiv im Bereich der sogenannten Freifeld-Photovoltaik-Ökologie engagieren.

Segel folgen der Sonne

Als aktuelles Vorhaben geplant ist eine PV-Tracker-Anlage, die mit 50 bis 60 Sonnensegeln (Tracker) auf eigenen und gepachteten Feldern die Sonne einfangen und mit einer jährlich erzeugten Energieleistung in Höhe von etwa einer Million Kilowattstunden rund 300 Haushalte versorgen kann.

Die zweiachsigen PV-Tracker sind technisch so ausgelegt, dass sie der Sonne folgen können, um einen optimalen Wirkungsrad zu erzielen. Die elektrische Leistung pro Tracker beträgt etwa 13 Kilowattpeak. Verwirklicht werden soll die Agri-PV-Anlage bei minimalster Flächenversiegelung zwischen Adelhausen und Ottwangen.

Jürgen Müller (links) und Simon Gerwig stehen hinter dem Vorhaben. | Bild: Heinz Vollmar

Im Gespräch, an dem auch Ortsvorsteherin Silvia Rütschle teilgenommen hat, versicherten die Techniker, dass die Bewirtschaftung der Felder mit PV-Anlage weiterhin möglich ist. Voraussetzung dafür sei, dass die Fundamente der Tracker aus einer Stahlkonstruktion bestehen, die etwa vier Meter hoch sei. Dadurch sei gewährleistet, dass auch nach Installation der Anlage Landmaschinen die Felder bewirtschaften könnten.

Eine duale Nutzung der Felder wäre dadurch ebenso gewährleistet wie das Schattenspenden für das Grünland. Das leisten die rund fünf mal acht Meter großen Tracker. Dadurch trockneten die Felder bei Regenmangel weniger aus. Beim Bau einer entsprechenden Photovoltaik-Flächenanlage, wie man sie deutschlandweit bereits realisiert hat, wäre all dies nicht möglich und auch der Flächenverbrauch wäre erheblich größer, erklären die beiden Fachleute im Gespräch.

Bürger sollen informiert werden

Simon Gerwig und Jürgen Müller hoffen daher auch auf eine Akzeptanz bei den Landwirten und auf Unterstützung bei der Bevölkerung für ihr Vorhaben. Wichtig ist jedoch, dass die Agri-PV-Anlagen mit 55 bis 60 zweiachsigen PV-Trackern überhaupt genehmigt werden. Eine entsprechende Bauvoranfrage ist bereits gestellt. Für Ortsvorsteherin Silvia Rütschle ist es im Rahmen des Vorhabens wichtig, die Bevölkerung rechtzeitig über die geplante Anlage zu informieren.