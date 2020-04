von Horatio Gollin

Herr Kistner, was wollen Sie mit den maskierten Figuren zum Ausdruck bringen?

Normalerweise setze ich den kleinen wie den großen Rhynasen zu Weihnachten rot-weiße Nikolausmützen auf. Und für Ostern waren Osterhasen-Ohren vorgesehen. Das ist als reiner Gag, als ein Spaß gedacht. Im Moment ist alles so ernst wegen der Corona-Krise und viele rennen schon mit Mundschutz herum. Wenn wir als Menschen einen Spaß machen, verkraften wir alles besser, deswegen Mundschutz. Mit einem Augenzwinkern. Eine Meinung darüber muss sich jeder selbst bilden.

Zur Person Roland Kistner ist 58 Jahre alt und wohnt in Rheinfelden. Er ist gelernter Stahlbaumeister und arbeitet bei Energiedienst. Kunst macht Kistner schon sein Leben lang. Kistner ist für seine „Rhynasen“ bekannt, die nicht nur den Rheinuferweg zieren, sondern auch in einigen Privatgärten stehen.

Was ist die Aufgabe von Kunst in Krisenzeiten?

Meine persönliche Meinung ist, dass Kunst etwas sein sollte, das Aufmerksamkeit und Interesse erregt und ein Nachdenken erzeugt. Das kann ein interessantes Bild oder eine Skulptur sein. Das gilt aber allgemein und nicht nur in Krisenzeiten. Man darf nicht alles so ernst sehen, nicht so tiefgründig sehen, sondern auch ein bisschen mit Humor.

Wie gehen Sie mit der Corona-Krise um?

Beruflich betrifft es mich nicht. Die Energiebranche muss weiterlaufen. Da gibt es Arbeit genug. Ein negativer Punkt ist, dass mit meinen Eltern nur noch Balkongespräche auf Distanz oder am Telefon stattfinden. Die familiären Treffen fehlen. Persönlich habe ich das Gefühl, als hätte ich mehr Zeit. Die nutze ich für Arbeiten zu Hause, die sonst liegen bleiben, und für neue Projekte. Das sehe ich positiv. Ich genieße die Ruhe. Wenn ich nachts mit dem Hund rausgehe, nehme ich eine nie gekannte Grundstille wahr. Keine Flugzeuge, keine Motorengeräusche von der Autobahn und am Rhein ist nichts los. Eine unglaubliche Stille.