von Leony Stabla

Ein absolutes Wunschkind sei das kleine Wesen, das Viktoria Heggenberger in ihrem Bauch trägt, erzählt sie strahlend. Die 28-Jährige freut sich riesig auf ihr erstes eigenes Kind, arbeitet sie doch bereits seit neun Jahren als Erzieherin im Kindergarten St. Anna und betreut dort täglich viele Kinder anderer.

Rheinfelden Grenzübergang als Geduldsprobe: Harry Heipter pendelt als Grenzgänger seit 28 Jahren zwischen zwei Ländern und er weiß, was warten heißt Das könnte Sie auch interessieren

„Ich habe immer gerne mit Kindern gearbeitet“, sagt sie und erklärt, dass es sich deshalb umso seltsamer anfühle, dass sie nun nicht mehr in der Gruppe, sondern nur noch in der Verwaltung des Kindergartens arbeiten durfte. Denn setzt man als Erzieherin seinen Arbeitgeber von der Schwangerschaft in Kenntnis, muss man sofort zum Betriebsarzt, der über einige Tests eine Gefährdungsbeurteilung macht und eine gewisse Stundenanzahl festsetzt, die die Erzieherin noch administrativ arbeiten darf. Die Arbeit in den Gruppen ist von einem Moment auf den anderen nicht mehr möglich, da einige Kinderkrankheiten das Ungeborene schädigen könnten.

Rheinfelden Grenzübergang als Geduldsprobe: Harry Heipter pendelt als Grenzgänger seit 28 Jahren zwischen zwei Ländern und er weiß, was warten heißt Das könnte Sie auch interessieren

„Plötzlich hatte ich so viel Zeit, die ich durch die ganze Situation mit Corona noch nicht einmal nutzen konnte“, so Heggenberger. Besonders die Anfangszeit, in der eine Schwangerschaft als noch nicht sicher gilt, sei ihr deshalb sehr schwer gefallen. „Da konnte ich mich auf jedes Zipperlein konzentrieren“, gesteht sie.

Viel Zeit, sich vorzubereiten

Heggenberger sieht aber auch Vorteile, denn so hätte sie auch viel Zeit gehabt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch das ganze Bürokratische, das erledigt werden musste, da sie und ihr Partner nicht verheiratet sind, hätte sie so natürlich gut regeln können. Deshalb sei die Zeit dann doch irgendwie gerannt. „Eben war alles noch so weit weg und plötzlich ist mein Bauch so groß“, scherzt sie.

Rheinfelden Vorfreude auf das erste Grün: Heidi Kuni beschreibt das Warten in ihrem Garten Das könnte Sie auch interessieren

Dass ihr Partner wegen der Corona-Pandemie aber nur ein einziges Mal mit zu einem Termin beim Frauenarzt durfte, stimmt die werdende Mutter ein wenig traurig, denn ausgerechnet diesen Termin habe das Baby in ihrem Bauch verschlafen und so habe er kaum etwas sehen können.

„Es ist wirklich schade, dass ich das nicht mit ihm teilen kann“, so Heggenberger. „Ich hoffe, dass es in diesem Bereich nicht noch mehr Einschränkungen geben wird, so dass er wenigstens bei der Geburt dabei sein darf.“ Trotzdem versuche sie aber, diese besondere Zeit zu genießen, und da sie jetzt gar nicht mehr in den Kindergarten müsse, richte sie ihr Augenmerk auf Weihnachten und die Einrichtung des Kinderzimmers, denn damit könne man wunderbar die Zeit des Wartens überbrücken.