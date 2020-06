von Elena Borchers

Gretel Eichler hat einen großen wilden Garten rund um ihr Haus im Finkenweg. Neben Gemüse und Kräutern wachsen dort auch wunderschöne Erd- und Himbeeren. Doch Eichler traut sich kaum mehr, ihr selbst angepflanztes Obst und Gemüse zu essen. Schuld ist der Fuchs. „Meine Nachbarin hat eine Kamera am Haus, und sie hat nachts immer wieder Füchse beobachtet und mir das erzählt“, berichtet Eichler. Auch in ihrem eigenen Garten habe sie bereits mehrfach Fuchslosung, also den Kot der Tiere, entdeckt. In der Regel kocht sie ihre eigenen Erzeugnisse nun ab, um sich nicht mit Fuchsbandwurm zu infizieren.

Laut dem Rheinfelder Revierförster Gerhard Fricker sind Füchse, die sich nachts in der Stadt rumtreiben, in Rheinfelden schon länger ein Thema. Die Tiere sind Kulturfolger, was bedeutet, dass sie in der Nähe menschlicher Ansiedlungen gute Lebensbedingungen vorfinden.

„Der Fuchs ist intelligent, er weiß, wo er Nahrung findet“, erklärt Fricker. Und nicht nur er. Auch Mäuse, Ratten und Marder machen es sich gerne leicht bei der Futtersuche. Aber gerade Ratten sind bekannt dafür, Infektionskrankheiten übertragen zu können, und kein Autobesitzer möchte, dass ein Marder an seinem Wagen herumknabbert. Füchse sind zudem in der Lage, Haustiere zu verletzen.

Darum sollten es die Menschen den Tieren so schwer wie möglich machen, in der Stadt Nahrung zu finden, erklärt Fricker. „Wurst, Fleisch und gekochtes Essen gehören nicht auf den Komposthaufen.“ Generell sollten Speisen nicht offen im Freien gelagert werden. Auch Fressnäpfe, die für Hund oder Katze in den Garten oder vor die Haustür gestellt werden, ziehen die Wildtiere magisch an. Das gilt auch für weggeworfene Essensreste, etwa rund um die Drive-in-Schalter von Fastfood-Ketten. „Es ist ein kleiner Teufelskreis, denn Füchse fressen auch Mäuse, die wiederum ebenfalls von den Essensresten angezogen werden“, sagt Fricker.

Gretel Eichler hat außerdem schon beobachtet, dass gelbe Säcke von Tieren aufgerissen werden, wenn sich darin Verpackungen mit Essensresten befinden. „Und Mülltonnen müssen immer gut verschlossen sein“, sagt sie. Denn wenn es den Füchsen sehr gut gefällt, ziehen sie sich laut Förster Fricker irgendwann gar nicht mehr in den Wald zurück. „Der Fuchs merkt, wenn es in einer Siedlung etwa guten Bodenbewuchs gibt und er dort wohnen kann.“ Vor Jahren habe ihn mal eine Kindergärtnerin aus Herten angerufen, weil sich ein Fuchs unter der Treppe der Kita heimisch eingerichtet hatte. Auch in Schuppen fühlen sich die Tiere wohl und können dort auch Junge bekommen. „Diese Probleme nehmen leider zu“, sagt Fricker.

Auch in Grenzach-Wyhlen sind immer wieder Wildtiere unterwegs, von einem Problem möchte Berthold Köpfer aber nicht sprechen. Er ist Revierleiter in Lörrach und Weil und macht gerade die Urlaubsvertretung für Förster Markus Dischinger. „Nachts streifen immer wieder Füchse umher, gerade besonders viele, da sie Jungen haben. Da kann man sie sogar auch mal tagsüber sehen“, sagt Köpfer. Auch Waschbären und Dachse seien immer wieder unterwegs, Rehe besonders am Ortsrand und in der Nähe von Feldern.

„Sie fressen gerne Rosenknospen und kommen darum manchmal in Gärten.“ Ins Zentrum kämen sie aber nicht, da sei ihnen zu viel los. Anders als etwa in Berlin, wo das ein großes Problem ist, seien in der Gemeinde keine Wildschweine unterwegs. Angst haben müsse niemand vor den wilden Tieren, denn diese seien in der Regel scheu, so Köpfer. „Zudem sind hier schon lange keine Fälle von Tollwut mehr aufgetreten.“ Das sei auch der stetigen Impfung der Tiere mit Fuchsködern zu verdanken. Der Fuchsbandwurm hingegen sei da, der beim Menschen die mitunter lebensgefährliche Krankheit Echinokokkose hervorrufen kann. „Es ist aber schwer einzuschätzen, wie gefährlich der Fuchsbandwurm für den Menschen wirklich ist“, sagt Köpfer und empfiehlt, Beeren und andere Gewächse aus Bodennähe nicht zu essen.

Auch für die Wildtiere kann es gefährlich sein, sich zu nahe an die Zivilisation heranzuwagen. So komme es etwa auf der Rührbergstrecke, zwischen Adelhausen und Ottwangen und auf der Strecke Richtung Wittlingen immer wieder zu Wildunfällen, wie ein Sprecher der Polizei sagt. In den Zentren seien solche Unfälle aber sehr selten. Auch Fälle wie der des Rehs, das kürzlich in einen Pool in Grenzach-Wyhlen gefallen ist und gerettet werden musste, seien eine Seltenheit.