von Horatio Gollin

In Baden-Württemberg haben die Schulferien erst begonnen, in anderen Bundesländern sind die schon zu Ende. Es häufen sich Meldungen von Reiserückkehrern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Bundesregierung hat eine Test-Pflicht für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten beschlossen. Übersicht über die Risikogebiete gibt das Robert-Koch-Institut (RKI), das 130 Länder als solche einstuft. Diese Zeitung hat bei Arbeitgebern in Rheinfelden nachgefragt, wie sie mit Urlaubsrückkehrern umgehen.

Hochrhein Corona-Kredite der KfW: So viel Geld ist in Unternehmen in der Region angekommen Das könnte Sie auch interessieren

900 Mitarbeiter beschäftigt das Sankt Josefshaus am Standort in Herten. Presse­sprecher Andreas Gräff erklärt, dass alle Mitarbeiter auf die Gefahren einer Ansteckung mit dem Coronavirus sensibilisiert wurden. „Zudem wurde an alle Mitarbeitenden appelliert, sich anhand des Informationsangebotes des RKI und des Auswärtigen Amtes genau über ihr Reiseziel zu informieren“, sagt Gräff. Für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten gilt entsprechend der Corona-Verordnung, dass sie verpflichtet sind, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und unmittelbar mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufzunehmen.

Risikogebiete Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Neu gelten seit 7. August der australische Bundesstaat Victoria, die bulgarischen Verwaltungsbezirke („Oblaste“) Blagoevgrad, Dobritch, Varna sowie die rumänischen Kreise Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti, Timis als Risikogebiete.

Ebenso halten es die Stadtverwaltung mit 430 Mitarbeiter und die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, die rund 50 Mitarbeiter in Rheinfelden beschäftigt, wie auch der Medizingerätehersteller Osypka AG mit 205 Mitarbeitern in Rheinfelden und das Logistikunternehmen Grieshaber Logistics Group AG mit 157 Mitarbeitern in Rheinfelden.

Hochrhein Zurück aus einem Risikogebiet. Wie verhalte ich mich in Baden-Württemberg richtig? Das könnte Sie auch interessieren

In allen Unternehmen werde größter Wert auf Hygieneschutzmaßnahmen gelegt. Desinfektionsmittel werde den Mitarbeitern angeboten, Abstandsregeln beachtet und das Tragen von Gesichtsmasken in entsprechenden Situation vorgeschrieben. Als besondere Aktion haben die Auszubildenden der Osypka AG für alle Mitarbeiter Gesichtsmasken mit dem Firmen-Logo genäht. „Zum Schutz der gesamten Belegschaft stehen die Mitarbeiter mit den Vorgesetzten schon vor Urlaubsbeginn in gegenseitigem Austausch“, sagt Andrea Genswein, Teamleiterin Einkauf bei der Grieshaber Logistics Group AG. Nach Urlaubsende und 24 Stunden vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz muss der Mitarbeiter dem Unternehmen in einer Unbedenklichkeitserklärung Auskunft erteilen, ob er sich in Gegenden mit erhöhten Krankheitsfällen oder im Kontakt mit solchen Personen befunden hat. „Im positiven Fall werden entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen“, so Genswein.

Basel/Zürich Corona-Tests am Flughafen: Werden in Basel und Zürich auch deutsche Reiserückkehrer getestet? Das könnte Sie auch interessieren

„Von Reisen in Risikogebiete wurde den Mitarbeitern abgeraten“, erklärt Daniela Wolpensinger, Vorstandassistentin bei der Osypka AG. Und Genswein führt aus: „Mitarbeiter sind angehalten, Risikogebiete zu meiden und sich vor und während ihres Urlaubs auf den Seiten des RKI sowie des Auswärtigen Amtes über aktuelle Entwicklungen in ihrem Urlaubsland auf dem Laufenden zu halten.“ Bei Reisen in Risikogebiete kann auch der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts während einer Quarantäne entfallen. „Die Mitarbeiter wurden dahingehend informiert, dass sie sich vor Reiseantritt erkundigen, ob ihr Reiseland ein Risikogebiet ist“, erklärt Klaus Schäuble, Leiter der Sparkassenfiliale in Rheinfelden. „Sollten Mitarbeiter trotz Ausweisung als Risikogebiet den Urlaub in dem Gebiet antreten, ginge eine sich gegebenenfalls anschließende Quarantänemaßnahme zu ihren Lasten.“ Das gilt auch für die Beschäftigen des Sankt Josefshauses. Gräff begründet das damit, dass die Mitarbeiter dann bewusst dazu beigetragen haben, dass sie im Anschluss an den Urlaub ihre Arbeitsleistung nicht erbringen können.

Hochrhein Corona und Sommersaison prägen Arbeitsmarkt: Arbeitslosenquote steigt auf 4,6 Prozent in den Kreisen Waldshut und Lörrach Das könnte Sie auch interessieren

Für städtische Mitarbeiter gilt, dass wenn sie in der Quarantäne ihrer vertraglichen Tätigkeit uneingeschränkt nachgehen können, ein Anspruch auf Beschäftigung und Entgelt bestehen bleibt. Wenn mobiles Arbeiten nicht möglich ist, entfällt der Entgeltanspruch, erklärt Pressesprecherin Chantal Hommes-Olaf. Die Stadtverwaltung hat die Mitarbeiter gebeten, sich über Einreise- und Rückreisebedingungen des Urlaubsziels zu informieren und auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten. Bei Rückkehr aus einem Land oder Landesteil, der während des Urlaubs oder zum Zeitpunkt der Rückkehr als Risikogebiet eingestuft wird, soll dies im Interesse des Gesundheitsschutzes der anderen Beschäftigten dem Vorgesetzten vor Arbeitsantritt mitgeteilt werden. Auch bei der Sparkasse wird hier unterschieden. Für den Fall, dass das Reiseland während des Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt wird und Schutzmaßnahmen ergriffen werden, werden die Mitarbeiter von ihrer Arbeit freigestellt, so Schäuble.