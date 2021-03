von Verena Pichler

Das Team um Bäderbetriebsleiter Daniel Klein bereitet sich auf die zweite Freibadsaison in Rheinfelden unter Corona-Bedingungen vor. Vieles wird aus dem Jahr 2020 übernommen, einiges geändert. Im Hauptausschuss machte Klein in der jüngsten Sitzung mit einem Konzept den ersten Aufschlag, das weit mehr im Blick hat, als die kommenden Sommermonate.

Die Öffnung

Noch steht in den Sternen, ob die Corona-Pandemie eine Freibadsaison überhaupt zulässt. Für die Stadt aber ist klar, dass man vorbereitet sein möchte. „Wir möchten der Bevölkerung eine Freibadsaison anbieten“, sagt OB Klaus Eber­hardt. Und so plant Klein, das Freibad am 22. Mai zu öffnen – eine Woche später als sonst. Analog zur Saison 2020 werden auch die Öffnungszeiten angepasst: von 10 Uhr bis 18 Uhr. Mittwochs wird ein Frühschwimmen angeboten ab 8 Uhr, freitags ein Spätschwimmer bis 20 Uhr. Diese Öffnungszeiten sind einerseits Corona-bedingt. Andererseits aber auch der derzeitigen Personalsituation geschuldet. „Wir haben nicht genug Personal, um zwei Schichten zu besetzen“, so Klein. Die Obergrenze von 1500 Besuchern pro Tag wird beibehalten.

Was sich ändert, ist das Eintrittssystem. Statt wie in den Vorjahren ein Onlinereservierungssystem anzubieten, wird das Grenzach-Wyhlener Modell übernommen: Die Gäste tragen sich vor Ort ein, das Datenblatt wird abfotografiert und ins System gespeist. Nachteil ist, dass man kein Zeitfenster reservieren kann, also die Gefahr besteht, an einem heißen Tag abgewiesen zu werden. „Wir hatten letztes Jahr aber nur vier Tage, an denen die Obergrenze der Gäste erreicht war“, so Klein.

Die Ordnung

Klein hat die Corona-Zeit genutzt, um die Haus- und Badeordnung zu überarbeiten. Bisher konnten Kinder ab sechs Jahren ohne Begleitung von Erwachsenen ins Bad. Diese Altersgrenze soll auf neun gehoben werden. „Viele Kinder können mit sechs Jahren einfach nicht oder nicht sicher schwimmen“, so Klein. Auch regelt die überarbeitete Fassung, dass Badekleidung getragen werden muss, da es vorkomme, dass mit Jeans oder Shirt in die Becken gesprungen wird. Neu ist der Kassenschluss, der nicht mehr 60 Minuten, sondern 45 Minuten vor Betriebsschluss angesetzt wird. „Das ist ein zusätzlicher Service, weil wir beobachtet haben, dass im vergangenen Jahr einige noch um 17 Uhr nach Feierabend ins Bad wollten.“ Wer nur seine Bahnen ziehen wolle, dem reiche eine halbe Stunde.

Die Preise

Die größte Veränderung möchte Klein bei den Preisen umsetzen. Statt Jahreskarten, die fürs Frei- und Hallenbad gültig sind, soll es Saisonkarten geben. Hintergrund ist, dass das Hallenbad 2019 wegen technischer Mängel und nun wegen Corona mehr geschlossen als geöffnet war. Da die Kunden Anspruch auf 365 Badetage hatten, mussten die Karten verlängert werden, was zu Verwaltungsaufwand und geringeren Einnahmen beim Freibad führte.

Mit den Saisonkarten wird dies nun entzerrt: Fürs Freibad kalkuliert Klein mit 110 Euro, fürs Hallenbad mit 30 Euro. Nur wer beide Bäder nutzen möchte, zahlt mit diesem System mehr als vorher. „96 Prozent unserer Jahreskartennutzer gehen aber nur ins Freibad“, so Klein. Es wird eine Familiensaisonkarte geben und eine für Alleinerziehende.

Eine weitere Einnahmequelle hat Klein bei den Vereinen ausgemacht – und zwar den auswärtigen. Diese sollen künftig Becken- beziehungsweise Bahnenmiete zahlen. Bisher war geregelt, dass die Mitglieder einen Einzeleintritt entrichten. „Ich kann gar nicht glauben, dass wir bisher keine Miete genommen haben“, sagte Karin Reichert-Moser (Freie Wähler).

Die Schwimmkurse

„Die Schwimmkultur hat in Rheinfelden nachgelassen und dümpelt vor sich hin“, begann Klein das Thema, das ihm erkennbar sehr am Herzen liegt: die Einführung eines eigenen Schwimmkurssystems. Denn verstärkt durch die Corona-Pandemie gebe es einen Run auf Schwimmkurse und lange Wartelisten. Nach der Vorstellung von Klein soll die Stadt einen eigenen Schwimmlehrer beschäftigen, der Kurse nach dem Modell Swimstar anbietet.

Dieses wurde 2012 vom Landesschwimmverband entwickelt. Zwar entstehen so Personalkosten, langfristig sieht Klein aber auch darin eine Ertragsquelle. Und: „Rheinfelden könnte eine Vorreiterrolle einnehmen. “ Das Bäderteam wolle gezielt in die Kitas und Schulen gehen, um dafür zu werben.

Das Hallenbad

Eine bittere Pille bleibt: Das Hallenbad soll laut Gemeinderatsbeschluss 2021 nicht öffnen, um Kosten zu sparen. „Es zu öffnen, würde rund 130.000 Euro kosten“, rechnete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt vor. Diese Mittel sind nicht im Haushalt vorhanden. Dieter Wild (CDU) verwies auf die DLRG, die im Winter auf Trainingsmöglichkeiten angewiesen sei, um im Sommer am Wasser Leben zu retten. „Ist denn nicht wenigstens für die Vereine eine Teilöffnung möglich?“ Das wollte der Vorsitzende des Stadtportausschusses wissen. Auch Daniel Klein ist mit der Hallenbad-Situation nicht zufrieden. „Wir sind für jede Idee offen“, sagte er.