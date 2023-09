40 Helferinnen und Helfer haben am Wochenende das Rheinufer von Müll befreit. Bei sommerlichen Temperaturen kamen mehrere große Abfallsäcke zusammen.

Auch in diesem Jahr hatte der SPD-Ortsverein wieder zu einer Müllsammelaktion am Rheinufer aufgerufen, um sich an der internationalen Rhine-Cleanup-Aktion „Von der Quelle bis zur Mündung“ zu beteiligen und damit einen lokalen Beitrag