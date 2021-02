von sk

Nach sorgfältiger Diskussion hat der evangelische Kirchengemeinderat in Rheinfelden beschlossen, weiterhin auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, bis die Covid-19-Inzidenzen im Landkreis Lörrach unter 50 gesunken sind. Wie aus einer Pressemitteilung der evangelischen Christusgemeinde hervorgeht, habe sich der Kirchengemeinderat bei der Abwägung von der aktuellen Infektionslage und der politischen Einschätzung im Lockdown leiten lassen, erst ab dieser Inzidenz schrittweise Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens zuzulassen.

Solidarisch mit anderen Akteuren

Wichtig bei dieser Entscheidung sei auch die Solidarität mit anderen Akteuren des gesellschaftlichen Lebens wie etwa des Einzelhandels und der Gastronomie, schreibt die Kirchengemeinde. „Wir wissen, dieser Verzicht auf Gebet, Musik und Gemeinschaft ist für viele schmerzhaft.

Darum bitten wir um Verständnis“, so die Gemeinde weiter. Die Entwicklung der vergangenen Wochen mit sinkenden Infektionen lasse aber hoffen, dass mit den erprobten Schutzkonzepten bald wieder entsprechende Gottesdienste gefeiert werden können, ergänzt Pfarrer Joachim Kruse als Vorsitzender des Kirchengemeinderats.

Wort per Post

Zugleich liegt dem Leitungsgremium sehr an der seelsorgerlichen Begleitung von Menschen am Ort, wie die Gemeinde betont. Darum gebe es weiterhin alternative Angebote wie die offene Christuskirche, ein wöchentliches „Wort per Post“ der Paulusgemeinde, „Gottesdienste an der Wäscheleine“ (vor dem Gemeindezentrum in Herten, Augster Straße; in Karsau in der Friedrich-Kraft-Straße und an der Johanneskirche in Minseln) beziehungsweise Online-Gottesdienste, die teilweise auch aus der Johannesgemeinde vom Dinkelberg im Internet (www.evangelisch-in-rheinfelden.de) zu finden sind.