von Verena Pichler

Für die einen ist es eine lange Pause, für die anderen ein knapp bemessenes Zeitfenster: Sechs Wochen lang konnten sich Lehrer sowie Schüler erholen, bevor am Montag die Schule wieder beginnt. Für das Amt für Gebäudemanagement sowie die beauftragten Unternehmen bedeuten diese Wochen jedes Jahr aufs Neue viel Arbeit. Auch 2022 war die Liste der abzuarbeitenden Aufgaben beachtlich.

Schon seit Jahren im Fokus des Gebäudemanagements ist das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG), wo umfangreiche Brandschutzarbeiten umgesetzt werden müssen. Auch in diesem Jahr stand die Modernisierung auf dem Zettel von Amtsleiter Werner Wohner; hinzu kam der Ausbau der digitalen Infrastruktur. „Wir haben jetzt alles vorbereitet für den Glasfaseranschluss“, so Wohner. Der allerdings erfolgt erst im Laufe des Winters, wenn die Stadt das Nahwärmenetz Richtung Maurice-Sardoge-Straße fortführt.

Parallel dazu verlegt der Zweckverband Breitband die Leerrohre fürs schnelle Netz, von dem dann auch die Schule profitieren wird. Insgesamt lässt sich die Stadt das 1,6 Millionen Euro kosten. Die Fécamphalle, die dem GBG als Sporthalle dient, wird derzeit saniert, vom 24. September an können sowohl Vereine als auch Schule die Halle aber wieder nutzen.

Viel Geld muss die Stadt auch in die Gertrud-Luckner-Realschule stecken. In diesem Sommer wurden unter anderem die kompletten Fenster im Hauptgebäude ausgetauscht, interaktive Displays und Medientische angeschafft sowie ein neuer Naturwissenschaftsraum ausgebaut. Derzeit läuft außerdem noch der Bau eines Außenaufzugs. „Diese Maßnahme wollten wir schon lange umsetzen.“ Bis Jahresende sollen diese Arbeiten, die allein mit 140.000 Euro zu Buche schlagen, erledigt sein. Die Klassen- wie Verwaltungszimmer im Altbau haben zudem neue Schallschutztüren erhalten. „Die alten stammten noch aus den 60er Jahren. Wenn ein Schüler aus dem Klassenzimmer geflogen ist, hat er trotzdem jedes Wort verstanden“, meint Wohner.

Auch an den Grundschulen wurden interaktive Displays angeschafft oder – wie an der Christian-Heinrich-Zeller-Schule in Karsau – ebenfalls Fenster ausgetauscht. Die Schüler der Schillerschule können sich über drei renovierte Klassenzimmer sowie zwei neue Werkräume freuen. Hier wurden Wände gestrichen, Böden ausgetauscht und die Decken erneuert.