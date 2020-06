von Horatio Gollin

Wein braucht keine Insekten zur Bestäubung, sondern bestäubt sich selbst. Die Rebblüte ist schon weit fortgeschritten und die unscheinbaren Blütenkäppchen zieren die Trauben, an denen schon die kleine Weinbeeren zu erkennen sind.

„Wenn die verblüht sind, dann wachsen die Beeren“, erklärt Jürgen Reiske, Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Weinbau Herten. „Für das Wachstum brauchen wir schönes Wetter, aber auch Regen vor und nach der Blüte.“ Zu viel Sonne kann auch zu Sonnenbrandschäden führen. Die Rebblüte zum Ende des Monats Mai hat deutlich früher als normal eingesetzt. Normalerweise blüht der Wein erst Mitte Juni. „Das schiebt sich immer weiter nach vorne“, meint Obmann Michael Schonhardt. „Der Klimawandel lässt grüßen.“

Unter Winzern heißt es, 100 Tage nach der Rebblüte beginnt der Herbst. Schonhardt erklärt, dass im Vergleich der letzten 20 Jahre sich der Vegetationsverlauf zehn bis zwölf Tage nach vorne verschoben hat. „Die Tendenz zu einer früheren Blüte und Ernte ist da“, meint Schonhardt. Reiske rechnet damit, dass die Weinlese dieses Jahr schon auf Anfang September fällt, früher war dies erst Mitte bis Ende September der Fall. Hinzu kommt, dass auch die Winter meteorologisch immer milder ausfallen.

„Das sieht man am Knospenaustrieb“, erklärt Schonhardt. Der setzte dieses Jahr am 7. April ein. „Das könnte ja schön sein, aber es ist auch gefährlich, weil man noch mit Frost rechnen muss“, sagt Schonhardt. 2017 hatte die IG große Verluste durch den Spätfrost. „Dieses und letztes Jahr sind wir nur knapp daran vorbeigeschrammt“, so Schonhardt.

Zwei Trauben pro Rute

Nach dem Winter wurden an jeder Rebe die Ruten bis auf zwei zurückgeschnitten. Eine Frucht- und eine Frostrute lassen die Hobbywinzer zur Sicherheit stehen. Anfang Mai, wenn kein Frost mehr droht, wird dann auch die Frostrute abgeschnitten.

Die Traubenblüte ist eher unscheinbar. | Bild: Horatio Gollin

Die Steuerung der Menge und damit auch der Qualität ist schon geschehen. Überschüssige Blätter wurden entfernt und die Fruchtrute horizontal am Draht fixiert. „Acht bis zehn Ruten aus der Fruchtrute bleiben stehen. Das ist eine vereinsinterne Vereinbarung“, erklärt Schonhardt. Im Moment werden diese Ruten in den Drähten vertikal eingefädelt und festgebunden. „Man kann richtig zusehen, wie die Ruten täglich wachsen“, meint Reiske. Pro Rute lassen die Hobbywinzer nur zwei Trauben stehen, um die Qualität zu steigern.

Acht Weinsorten gibt die IG vor

In der IG sind 40 Hobbywinzer auf 2,3 Hektar Anbaufläche aktiv, die von zwei Reihen mit Reben bis zu 15 Ar ihr Eigen nennen. Die Organisation als IG ist einmalig im ganzen Markgräflerland, wo große Betriebe bis zu 20 Hektar bewirtschaften. Dort wird auch maschinell gearbeitet, während in Herten fast alles noch Handarbeit ist.

„Das ist auch ein Qualitätsfaktor“, sagt Schonhardt. Pestizide werden nur minimal eingesetzt und auf Insektizide nach Möglichkeit ganz verzichtet. Mit Pheromonfallen beobachten die Hobbywinzer die Anzahl der Insekten und setzen nur bei einem Übermaß und in Absprache mit den örtlichen Imkern Insektizide ein. In den letzten Jahren war das kaum nötig. 2019 wurde nur einmal ein Insektizid verspritzt. Der Sortenspiegel hat sich verändert. Im Markgräflerland bauen Winzer inzwischen Merlot an, der eine sehr lange Reifezeit hat, oder auch Cabernet Sauvignon, erzählt Reiske. Die IG baut diese Sorten aber nicht an.

Acht Weinsorten gibt die IG vor. Fünf Weißweine und drei Rotweine. Beim Rotwein ist es hauptsächlich Spätburgunder, aber auch Regent und Prior, zwei pilzwiderstandsfähige (Piwi) Züchtungen. Als dritte pilzresistente Züchtung wächst auf dem Weinberg der weiße Johanniter. Piwi-Weine sind wichtig für den Insektenschutz, da bis 2030 der Pestizideinsatz um 40 bis 50 Prozent reduziert werden soll und Piwi-Weine deutlich weniger Spritzmittel benötigen.

„In Supermärkten findet man diese Weine aber nur selten, weil die Verbraucher noch die traditionellen Sorten kaufen“, sagt Schonhardt und Reiske ergänzt: „Bei unseren Weinproben kommen die Sorten aber gut an.“ 2019 bekam die IG für ihren Johanniter sogar Großes Gold und auch der Regent und der Prior bekamen Medaillen. Nicht zum ersten Mal.