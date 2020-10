von Thomas Loisl Mink

Ein 31-jähriger Mann hat Mitte Mai dieses Jahres in Rheinfelden eine 27-jährige Bekannte mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und versucht, sie zu berauben. Die Tat hatte er offenbar infolge einer durch übermäßigen Drogenkonsum verursachten Psychose begangen. Ein Schöffengericht am Amtsgericht Lörrach ordnete nun die Unterbringung des Manns in einer geschlossenen Entziehungsanstalt an. Die Tat geschah am Vormittag des 13. Mai. „Er hat bei mir geklingelt, an der Sprechanlage hörte er sich hilfesuchend an. Als ich die Wohnungstür geöffnet habe, hat er mir sofort einen Hammer über den Kopf gehauen und mich mit einem Messer bedroht,“ schilderte die Geschädigte den Vorgang.

Er hat die Frau in die Küche gedrängt, sie gezwungen, sich auf den Boden zu legen und Geld und Drogen gefordert. Erneut holte er mit dem Hammer aus, diesmal konnte sie den Schlag abwehren. „Er hat gesagt, ich soll den Schrank aufmachen und ihm Geld geben, aber ich habe gar keinen Schrank“, erzählte die Frau. Wie wild habe er mit dem Hammer auf die Küchenplatte eingeschlagen und herumgeschrien.

Opfer schildert Todesangst

Wegen des Lärms kam der 32-jährige Mitbewohner der Frau aus seinem Zimmer. Dieser berichtete: „Er kam mit dem Messer auf mich zu, hat es mir an den Hals gehalten und mich zu Boden gedrückt.“ Als er lag, trat ihm der Angeklagte gegen den Kopf. Der Mitbewohner war kurz bewusstlos, sah dann, wie der Angeklagte wieder in die Küche ging, machte ein lautes Geräusch, um ihn abzulenken und floh aus der Wohnung, um die Polizei zu alarmieren. Als der Angeklagte das mitbekam, floh er ebenso. „Ich habe geglaubt, ich sterbe“, sagte die Frau. Sie hat eine Platzwunde und eine Schädelprellung erlitten, doch schlimmer waren die psychischen Folgen. „Mir geht es immer noch schlecht, aber mittlerweile kann ich wenigstens wieder schlafen“, sagte sie. Das Verhalten des Angeklagten könne sie sich nicht erklären.

„Eigentlich war er immer nett, ruhig und zurückhaltend und ich habe ihm nie etwas getan, habe ihm sogar geholfen“, sagte sie. Allerdings gab es schon zuvor Anzeichen, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Einer gemeinsamen Bekannten gegenüber habe er schon gedroht, er werde die 27-Jährige „abstechen“. Er habe Selbstgespräche geführt und plötzlich grundlos laut gelacht.

Der Angeklagte gab die Tat zu, konnte sich aber nicht mehr an alles erinnern. Er sagte, er habe zuvor drei Tage nicht geschlafen, Amphetamin und Cannabis konsumiert und an diesem Morgen eine ganze Flasche Wodka getrunken. Er habe in dieser Zeit öfter drei Tage durchgemacht und dann zwei Tage geschlafen. Er wohnte mit 31 noch bei seiner Mutter, wo er dann wegen der Drogenexzesse rausgeworfen wurde, ebenso bei einer Bekannten, bei der er unterkam. Sein Vater war Alkoholiker, er hat ihn als extrem streng und gewalttätig erlebt. Mit zwölf Jahren hat er angefangen, Cannabis zu rauchen, bald täglich. Später kam das Amphetamin dazu, gelegentlich Alkohol. Er hat keinen Schulabschluss, hat hin und wieder gejobbt, seit fünf Jahren hat er gar nichts mehr gearbeitet.

Zustand der Psychose

Mehrfach war er in den vergangene fünf Jahren im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen, wo schon früh psychoseähnliche Zustände festgestellt wurden. Diese haben offenbar zugenommen, ein psychiatrischer Gutachter bezeichnete das als Auswirkung des verstärkten Drogenkonsums. Der Alkohol, den der Angeklagte vor der Tat getrunken haben will, erschien dem Gutachter gar nicht wesentlich. „Der Tatablauf spricht dafür, dass ein psychotisches Erleben vorlag“, sagte er. Höchstwahrscheinlich war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig. Der Angeklagte brauche eine langfristige, intensive Therapie, denn wenn er vom Drogenkonsum nicht wegkomme, bestehe die Gefahr, dass er weitere derartige Taten begeht, sagte der Psychiater.

Staatsanwalt David Schneider und Verteidigerin Angela Furmaniak beantragten deswegen übereinstimmend die Unterbringung des 31-Jährigen in einer Entziehungsanstalt, wo er auf einer geschlossenen Station eine intensive, voraussichtlich zwei Jahre dauernde Therapie machen, aber auch den Schulabschluss nachholen und eine Ausbildung beginnen kann.

„Als ich mit ihm den Fall durchgesprochen habe, habe ich gemerkt, wie etwas passiert ist mit ihm und er gemerkt hat, wie schlimm das war, was er getan hat“, sagte die Verteidigerin. Das Schöffengericht ordnete die Unterbringung an. „Das ist Ihre letzte Chance, nutzen Sie sie“, sagte der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Martin Graf, dem 31-Jährigen. Dieser nahm das Urteil an.