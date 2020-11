von Dora Schöls

Seit 13 Jahren bietet das Trinationale Umweltzentrum (Truz) Kurse im grünen Klassenzimmer am Hügelbiotop in Rheinfelden an. Kinder lernen heimische Pflanzen und Tiere kennen und bekommen so einen Bezug zur Natur. Wie wichtig dieses Angebot ist, haben die Stadträte am Dienstag im Bau- und Umweltausschuss betont – und die Förderung von jährlich 4500 Euro einstimmig für weitere fünf Jahre zugesagt. Anlässlich der kleinen Gartenschau „Grün 07“ hat das Trinationale Umweltzentrum 2007 zum ersten Mal die Kurse für Kindergärten und Schulen beim Hügelbiotop an der Werderstraße angeboten. Die Kinder lernen in den Kursen „die Natur kennen und schätzen“, sagte Thomas Schwarze, der beim Weiler Truz die Umweltbildung leitet, in der Ausschusssitzung. „In der Schule lernen sie die Theorie, die Praxis bei uns.“ Das grüne Klassenzimmer sei eine „ideale Ergänzung“ zum Schulunterricht – „und die Lehrer wissen, was sie an uns haben“.

Rheinfelden Das Vogelhaus in Blitzer-Optik steht wieder und das Ordnungsamt prüft rechtliche Schritte Das könnte Sie auch interessieren

Die Kinder erfahren am Hügelbiotop Freude an der Natur, so Schwarze. Sie lernten die Arten kennen und gleichzeitig Verantwortung für die Natur. Dabei sehe das Konzept ein „Lernen mit allen Sinnen“ vor: Praxisnähe statt Frontalunterricht. Zudem sei das grüne Klassenzimmer eine sinnvolle Nutzung des Hügelbiotops. Bei den Gruppen merkten die Pädagogen Unterschiede, sagte Schwarze: Kinder aus städtisch geprägten Regionen hätten „viel mehr Aversion“ gegen die Natur. Schwarze zeigte ein Foto eines Mädchens, das zum ersten Mal eine Schnecke in der Hand hält – und diese eher kritisch begutachtet. Seit 2007 haben insgesamt 484 Gruppen das grüne Klassenzimmer besucht, sagte Schwarze.

Rheinfelden Rheinfelden möchte 5G-Standorte ausbauen Das könnte Sie auch interessieren

Aus Rheinfelden kamen in den 13 Jahren insgesamt 295 Gruppen mit 6200 Teilnehmenden. Auch aus anderen Orten der Kreise Lörrach und Waldshut kommen Gruppen nach Rheinfelden. Am häufigsten nutzen Grundschulklassen die Angebote, aber auch viele Kindergärten und einige weiterführende Schulen kommen ins Grüne Klassenzimmer. Darüber hinaus ist das Angebot Teil des Sommerferienprogramms. Im Corona-Jahr, in dem auch das Truz Verluste mache, hätten nur sechs Besuche stattfinden können, so Schwarze.

Rheinfelden Die Stadt Rheinfelden sucht nach einem Rezept gegen den Fachärztemangel Das könnte Sie auch interessieren

Die Gruppen zahlen im Schnitt 130 Euro: „Alle sollen teilnehmen können“, sagte Schwarze, daher halte man die Preise möglichst günstig. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit eines Zuschusses von der Sparkasse, allerdings decke das nicht alle Kosten. Zuletzt hatte die Stadt Rheinfelden das grüne Klassenzimmer über vier Jahre mit jährlich 4500 Euro unterstützt, diese Förderung läuft in diesem Jahr aus. Der Bau- und Umweltausschuss stimmte einer weiteren Förderung mit der gleichen Summe für die nächsten fünf Jahre einstimmig zu.

Kurse Acht verschiedene Kurstypen bietet das Truz in Rheinfelden an, außerdem Sonderwünsche von einzelnen Gruppen. Es geht um Pflanzen: Welche am Hügelbiotop vorkommen, welche man essen kann, wie man sie erkennt. Im Herbst erfahren die Kinder, warum sich die Blätter bunt färben. In anderen Kursen geht es um Tiere: Eidechsen, Schnecken, Insekten. Am beliebtesten sind die Kurse „Schnirkelschnecken“, „Biotop-Safari“ und „In Mauerritzen und unter Steinen“.

Die Laufzeit gebe dem Truz Planungssicherheit, so Schwarze. Die Stadträte betonten, wie wichtig es sei, dass Kinder die Natur kennenlernen. So würden sie auch zu Multiplikatoren und könnten ihren Eltern etwas beibringen, sagte Dieter Meier (CDU). Er sehe das bei seiner eigenen Enkelin. Auch Karin Paulsen-Zenke (SPD) fand das grüne Klassenzimmer ein „gutes und wichtiges Angebot“. Nicht nur in städtischen Gebieten, „selbst in Nollingen“ hätten Kinder immer weniger Bezug zur Natur. Für Heiner Lohmann (Grüne) zeugt „die Ignoranz vieler Erwachsener für die Natur von mangelnder Kindheitserfahrung“. Stadtkinder hätten wenig Möglichkeiten, die Natur zu entdecken: Umso wichtiger sei das grüne Klassenzimmer.