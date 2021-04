von Verena Pichler

Keine Schulbesuche, keine Feste, keine Proben: Der Feuerwehr fehlt es zunehmend an Möglichkeiten, in den Kontakt mit jungen Menschen zu treten. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder, die Gesamtkommandant Dietmar Müller dem Hauptausschuss darlegte. Doch trotz der coronabedingten Schwierigkeiten hatte Müller auch gute Nachrichten.

Das nachlassende Interesse der Jugend sei ein Problem, das die Feuerwehr sehr ernst nehme, so Müller. Gehörten 2019 noch 85 Jugendliche der Wehr an, waren es Stand Dezember 2020 noch 74. „Uns fehlt absolut der Schulbesuch.“ Vor Corona habe man gezielt Grundschulen aufgesucht und über die Jugendfeuerwehr informiert. Auch die Geselligkeit komme natürlich zu kurz.

Vorbereitung für Generationenwechsel

Der Generationenwechsel an der Spitze der Wehr gestaltet sich hingegen erfreulich. David Sommer, künftiger erster hauptamtlicher Kommandant der Wehr, hat erst kürzlich seine letzte Prüfung erfolgreich abgeschlossen. „Jetzt wollen wir die Einarbeitung vor Ort weiter vorantreiben und die allmähliche Übergabe der Amtsgeschäfte“, so Müller, der spätestens im Mai 2023 seinen Posten räumen muss, da er dann die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht hat.

Corona hat neben dem fehlenden Probenbetrieb noch weitere Auswirkungen auf die Wehr: Die Ausbildungsangebote wurden drastisch zurückgefahren und die Kurse verkleinert. „Vor Corona konnten kreisweit etwa 30 Feuerwehrleute an einem Lehrgang teilnehmen, zuletzt waren es vielleicht noch neun“, so Müller. Er befürchtet einen Ausbildungsstau – ebenso wie einen Ehrungsstau.

Denn die Hauptversammlung, der übliche Rahmen für die Ehrungen, konnte schon 2020 nicht stattfinden; 2021 war sie für Mitte März terminiert, wird nun in den Juli geschoben, sofern es die Pandemieentwicklung zu ließ. Da jedoch an der Doppel-Versammlung wahrscheinlich keine Gäste anwesend sein können, brachte Müller die Idee vor, einen Ehrungstag für die Feuerwehrleute zu veranstalten, um ihnen den gebührenden Respekt zu zollen. Dieser Gedanke kam bei OB Eberhardt und den Mitgliedern des Ausschusses sehr gut an.

Wie der OB mitteilte, wird sich der Spatenstich fürs Feuerwehrgerätehaus etwas verschieben, da die Stadt dann eine günstigere Finanzierung erhalten kann.