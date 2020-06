von sk

Beim fünften Fotomarathon, der am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 19 Uhr ausgetragen wird, kommen die Fotobegeisterten dieses Mal virtuell zusammen, wie Volkshochschule und Kulturamt beschlossen haben. Teilnehmen können daher alle, egal wo, denn man kann am jeweiligen Wohnorten bleiben. „Das ist für manche sicher eine Erleichterung“, schreibt Dozentin Petra Böttcher, denn „die Fotomarathonis kamen aus Zürich, Bern, Basel über Rheinfelden, aus dem Wiesental, über Freiburg bis nach Schutterwald.“

Weil 2020 ein besonderes Jahr ist, sind auch die Kriterien für die Preisvergabe besondere. Ab 10 Uhr bekommen die Teilnehmenden alle drei Stunden vier Begriffe per SMS oder per E-Mail übermittelt. Diese zwölf Begriffe muss man fotografisch in Szene setzen. Aber „wenn schon in unterschiedlichen Orten und Städten fotografiert wird, dann sollten die Fotos auch Rückschlüsse auf den Aufnahmeort zulassen“, schreibt Böttcher in der Ankündigung.

Außerdem sollte bei aller Vorbereitung auf den Wettbewerb das Spontane in der Fotografie nicht verloren gehen. Bis spätestens 19.30 Uhr müssen die Fotos hochgeladen werden. Eine unabhängige Jury vergibt die Preise der fünf besten Serien, das örtliche Gewerbe unterstützt als Sponsoren.

Weitere Infos im Internet (www.fotomarathon-rheinfelden.de).