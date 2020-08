von sk

An der Hauptversammlung, die unter Einhaltung der Hygienevorschriften im Bürgersaal stattfand, zog er ein letztes Mal Bilanz. Darin hob Bolanz insbesondere die Ausbilder um Gloria Giorgio hervor, die die Ausbildung im eigenen Verein möglich machten. Diese zusätzliche vereinsinterne Arbeit führte dazu, dass mehrere Jungmusiker ihr Leistungsabzeichen in Silber (Paul Schmidt) sowie in Bronze (Fabienne Schlageter, Natalia Demiralp und Jonas Kiehn) beim Alemannischen Musikverband mit Erfolg ablegen konnten. Fünf Nachwuchsmusiker und ein Neuzugang verstärken außerdem nun das Aktivorchester.

Finanziell steht der Musikverein auf gesunden Füßen – gerade in diesem Jahr werde deutlich, dass solides Wirtschaften Früchte trage, heißt es im Vereinsbericht. Das Jahr 2019 konnte noch mit einem leichten Plus in der Kasse abgeschlossen werden, jedoch lässt 2020 keinen Spielraum für große Anschaffungen. Wie bei vielen anderen Vereinen auch, sind die Einnahmen des Jahres 2020 bis jetzt vollständig weggebrochen, Ausgaben sind aber trotzdem angefallen. Der Verein verzichtet auf Mitgliedsbeiträge und ist auf Spenden angewiesen.

