von Verena Pichler

Kein Zunftabend, keine Ordensverleihung, kein Umzug: Die Narrenzunft hat die großen, publikumsträchtigen Veranstaltungen abgesagt. Oberzunftmeister Michael Birlin hofft dennoch, dass sich die Corona-Zahlen bis zur Fasnacht wieder auf einem Niveau einpendeln, mit denen zumindest kleinere Veranstaltungen der Cliquen möglich sein können. Denn langsam, aber sicher macht er sich Sorgen um das Brauchtum und den Fortbestand der einen oder anderen Clique.

Als „Corona-Ozume ohne Arbeit“ bezeichnet sich Birlin im Gespräcg, was jedoch nur die halbe Wahrheit ist. Denn Arbeit hat er trotz – oder wegen – der Absagen genug, auch die Mangelwirtschaft Fasnacht will verwaltet sein. Birlin steht in Austausch mit den eigenen Cliquen und Mitgliedern, mit dem Verband und befreundeten Zünften. Sie alle treibt die Frage um: Wie wird die närrische Zeit 2022 aussehen?

„Abgesagt ist die Fasnacht nicht“, betont Birlin. Die Zunft habe sich dazu entschlossen, die Großveranstaltungen zu canceln. Dabei spielten zum einen finanzielle Aspekte eine Rolle. „Gerade beim Zunftabend haben wir Auslagen, die wir mit nur halb gefülltem Saal nicht decken können.“

Gleiches gelte für den Umzug: Den unter 2G-Regelung durchzuführen, ein Ding der Unmöglichkeit. „Wir hätten jede Einfallsstraße entlang der Strecke absperren müssen und Ordner aufstellen, die die Nachweise kontrollieren.“ Entlang der Strecke wohnen aber auch Menschen. Wenn die aus der Haustür kämen und meinten, sie wollten ja gar nicht zum Umzug, sondern bloß einen Kaffee trinken – wie soll man damit umgehen?

Nach einem Gespräch zwischen Zunftleitung und Ordnungsamt habe er die Cliquen angeschrieben und nach ihrer Meinung gefragt. „Uns war es wichtig, vor einer definitiven Entscheidung die Mitglieder zu hören“, sagt Birlin. Diese hätten sich mit großer Mehrheit einverstanden erklärt. Dennoch hofft Birlin, dass rund um die fünf tollen Tage einige Cliquen Aktionen planen, die mit den dann geltenden Regeln vereinbar sind. „Wir als Zunft würden das unterstützen.“

Finanzielle Sorgen

Im zweiten Corona-Jahr kommen bei einigen Cliquen auch finanzielle Sorgen auf, weiß Birlin. Und auch die Zunft spürt die Einnahmenverluste. Zwar sparen die Absagen auch Geld ein, wie die Busfahrten zu Umzügen; aber die Auslagen sind dennoch da. „Wir hocken auf 7500 bestellten Umzugsplaketten“, schildert Birlin. Die Ordensproduktion konnte er vorläufig stoppen. „Aber an der Verleihung hängt mein Herz und ich hoffe, dass wir im Frühjahr ein After-Fasnacht-Ordensempfang machen können.“ Denn bereits jetzt haben sich rund 220 Ehrungen „aufgestaut“, darunter sechs für 44 Jahre (Orden E halbes Läbe) und 22 Verbandsorden für verdiente Vorstandsmitglieder der unterschiedlichen Cliquen.

„Würden wir das noch weiter verschieben, wären wir bald bei 300 Ehrungen.“ Dass es unter den Fasnächtlern verpönt und vom Verband nicht gern gesehen ist, wenn die Cliquen ihr Häs auch außerhalb der Fasnacht zeigen, sei in dieser speziellen Situation zu vernachlässigen, findet Birlin. „Wenn ein Cliquenmitglied heiratet, stehen die anderen ja auch im Häs Spalier.“ Aufgrund der Sondersituation müsse es Ausnahmen geben. „Düsseldorf feiert schließlich auch im Mai.“

Wie kann sich Brauchtum weiterentwickeln?

Neben den finanziellen Sorgen kommen langsam aber sicher auch Gedanken auf, wie sich das Brauchtum weiterentwickeln kann. Gerade die Kinderfasnacht war „Nachwuchswerbung“, doch auch die wird nicht oder kaum stattfinden. „Das ist sehr schade.“ Von aufgelösten Cliquen weiß Birlin nichts, aber bei der einen oder anderen sei ein Mitgliederschwund zu beobachten. „Wir brauchen die Jungen.“ Doch es gibt auch gute Nachrichten: Eine Clique konnte reaktiviert werden, die Alemannen aus Herten sind wieder Teil der hiesigen Szene. „Mit einem sehr schönen Häs“, lobt der Ozume.

Der Oberzunftmeister lässt sich den Humor nicht nehmen und unkte unlängst bei der Booster-Impfung, welchen städtischen Weihnachtsbaum man denn heuer zum Narrenbaum stutze. „S‘isch wies isch“, sagt er lakonisch und so lautet schließlich auch das Motto der diesjährigen Kampagne. Die wurde immerhin am Elfte Elfte traditionell eröffnet und der Latschari aus dem Schlaf geholt – zurück in die Kiste geht‘s für ihn am Fasnachtsdienstag. In welcher Form – das weiß heute keiner. „Wir warten ab und hoffen das Beste.“

Die Narrenzunft wird auf ihrer Homepage und über die Presse über den weiteren Planungsstand in Sachen Fasnacht informieren.