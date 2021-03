von Horatio Gollin

Im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz oder auch zu Hause kann es immer wieder zu Unfällen kommen. In kurzer Zeit rücken dann bei einem Notruf Unfallsanitäter und Notarzt an. Hilfe benötigen Unfallopfer aber oft schon sofort. Um die wenigen Minuten zu überbrücken, bis die Rettungskräfte ankommen, werden zahlreiche Berufsgruppen wie etwa Lehrer oder Flugbegleiter in Erster Hilfe geschult. Unternehmen müssen über betriebliche Ersthelfer verfügen.

Auch in der Bevölkerung ist das Wissen um die stabile Seitenlage, Mund-zu-Mund-Beatmung oder eine Wundversorgung weit verbreitet, da spätestens, wenn der Führerschein gemacht wird, jeder einen Erste-Hilfe-Kurs abzulegen hat. Während des coronabedingten Lockdowns durften keine Erste-Hilfe-Kurse mehr angeboten werden. Erst seit den aktuellen Lockerungen von Anfang März ist die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen wieder möglich. Allerdings nur bei Vorlage eines aktuellen Schnelltests mit negativem Ergebnis.

Rheinfelden In Rheinfelden gibt es einen Protest gegen die Corona-Regeln mit Beigeschmack Das könnte Sie auch interessieren

In Rheinfelden bietet normalerweise der DRK-Kreisverband Säckingen Erste-Hilfe-Kurse an. Durch die aktuell geltende Corona-Arbeitsschutzverordnung und die darin enthaltenen Vorgaben bezüglich der Größe der Räume ist das derzeit aber nicht möglich, sagt Silke Trefzger, Assistenz der Kreisgeschäftsführung. Aktuell gebe es nur Erste-Hilfe-Kurse in den örtlichen Unternehmen zur Schulung der betrieblichen Ersthelfer, wenn dort passende Räumlichkeiten verfügbar sind.

Die Kosten für einen Erste-Hilfe-Kurs betragen 45 Euro. Für den Schnelltest kommen weitere zehn Euro hinzu. Während die Kosten des Kurses für die betrieblichen Ersthelfer von der Berufsgenossenschaft übernommen werden, müssen die Kosten für den Schnelltest von den Teilnehmern selbst getragen werden. „Es ist aber möglich, eigene Tests mitzubringen, die dann unter unserer Aufsicht durchgeführt werden. Die Tests müssen in jedem Fall tagesaktuell sein“, erklärt Trefzger.

Rheinfelden Dis Interesse am Corona-Testzentrum in Rheinfelden ist größer als gedacht Das könnte Sie auch interessieren

Es besteht nicht nur zusätzlicher Raumbedarf, durch die Pandemie ist die Organisation der Erste-Hilfe-Kurse insgesamt personell und zeitlich aufwendiger geworden. „Es muss Zeit und Personal für die Durchführung der Tests berücksichtigt werden sowie für die zusätzlichen Dokumentationen“ sagt Trefzger.

Für den Erste-Hilfe-Kurs und die Schnelltests müssen Bescheinigungen und Listen erstellt werden, so ist etwa bei Minderjährigen eine Bescheinigung der Eltern erforderlich, dass der Schnelltest durchgeführt werden darf. Die Schnelltests werden über verschiedene Lieferanten bezogen und werden nur durch eingewiesenes und geschultes Personal des Kreisverbands durchgeführt. Aufgrund der Testungen verlängert sich für die Kursteilnehmer die Dauer des Erste-Hilfe-Kurses um etwa 45 bis 60 Minuten. Da ein Erste-Hilfe-Kurs aus neun Unterrichtseinheiten besteht, summiert sich das auf sechs Stunden und 45 Minuten auf.