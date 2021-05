von Julia Jacob

Frau Maßen, in den Startlöchern steht das Projekt „Demokratische Verantwortung stärken“, das die Stadt Rheinfelden zusammen mit dem Theater Tempus fugit umsetzt.

Wir merken schon seit Jahren, dass wir sehr gefragt sind, wenn wir mit Jugendlichen zu diesem Thema arbeiten – und zwar quer durch alle Schularten. Für viele Schüler und Schülerinnen ist das Verantwortlichkeitsdenken für etwas, was einfach da ist, ganz schwer zu begreifen. Wir merken auch, dass sie mit Demokratie außerhalb von Wahlen ganz wenig anfangen können. Etwa wenn es um Grundrechte geht. Einfach nur, weil sie da sind und man sie sich nicht erkämpfen muss. Wir haben gemerkt, dass wir darauf reagieren müssen. Dann kam die Ausschreibung der Stadt Rheinfelden. Wir haben auf dem Gebiet schon viel Erfahrung gesammelt und haben Werkzeuge zur Umsetzung. Unser Vorteil ist auch, dass uns Schüler und Schülerinnen in einem anderen Setting begegnen, wir sind ja nicht Schule. Und das ist wichtig, denn es braucht die Ehrlichkeit. Es nützt nichts, wenn wir abfragen, was Demokratie ist.

Rheinfelden Nicht nur am heutigen Welt-Whiskytag lässt sich Thomas Ide die Aromen schmecken Das könnte Sie auch interessieren

Wie lassen sich Schüler tatsächlich erreichen?

Wir fangen da an, wo Schüler sagen, was sie nicht interessiert. Wenn Sätze fallen wie: Was Gesellschaft ist, interessiert mich nicht, wichtig ist mir meine Familie, hören wir hin. Das sind Punkte, wo ich mir sage, das ist ehrlich. Es geht nicht darum, einen Standpunkt schlecht zu machen oder zu moralisieren. Vielmehr gilt es Methoden zu finden, wie man ein Bewusstsein bildet. Bei der Auftaktveranstaltung haben wir gesehen, dass zum Thema partizipatives Denken in Rheinfelden schon ganz viel gemacht wird. Da ist bereits viel Wissen und Kompetenz vorhanden.

Zur Person Karin Maßen, Jahrgang 1955, ist Leiterin des Theaters Tempus fugit in Lörrach sowie Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin.

Hat das Thema Demokratie durch Corona an Brisanz gewonnen?

Das Projekt ist vielleicht etwas schwer zu greifen. Es geht nicht darum, vier Veranstaltungen oder drei Stücke, umzusetzen, sondern zu erfassen, was ist. Das kann in einem Workshop passieren, der zeigt, wie viele Vorurteile es gibt. Und es geht immer auch um Diskussionen, darum miteinander ins Gespräch zu kommen. Demokratie kann nur funktionieren, wenn eine Bereitschaft dazu da ist, sich zuzuhören und miteinander zu sprechen.

Rheinfelden So lässt sich das Stadtklima verbessern Das könnte Sie auch interessieren

Eben diese Bereitschaft zum Diskurs – so bemängeln es viele – scheint ja zu schwinden...

Wenn man aufwächst, ist man normalerweise in der Schule oder in einem anderen sozialen Gefügen, wo man im Kontakt ist. Das hat stark gelitten. Hinzu kommt: Im Internet begegnet man nur noch denen, die gleich denken. Dass man sich einer anderen Meinung wirklich aussetzt, kommt immer seltener vor. Viele Untersuchungen zeigen aber klar, dass es ganz wichtig für die Demokratie ist, sie zu praktizieren. Und das fängt beim Gespräch mit dem Nachbarn an. Ich merke es an mir selbst. Ich bin fast schon menschenscheu geworden. Das muss ich wieder aufbauen.

Was kann ein Lösungsansatz sein?

Es gilt Gemeinschaft zu praktizieren. Das ist die Basis. Sowohl der Kontakt als auch die Haltungen sind in der Pandemie stark eingeschränkt worden. Das aufzuarbeiten ist ein Riesenthema für alle. Und zu lernen, dass Kompromisse positiv zu sehen sind. Sonst gibt es nur Gewinner und Verlierer. Es wird auch immer so sein, dass sich jemand nicht vertreten fühlt, aber er war im Prozess dabei. Das ist etwas anderes, als sich überhaupt nicht zu beteiligen, nur zu zuschauen und zu kommentieren, ohne dafür Verantwortung zu übernehmen.