von Stefan Mertlik

Die Corona-Nachbarschaftshilfen, die die Stadt Rheinfelden mit Vereinen, Firmen und Organisationen während des ersten Lockdowns aufgebaut hat, ruhen fast vollständig. Quartiersmanager Günther Schmidt sagt aber, dass das Netzwerk bei Bedarf jederzeit aktiviert werden könnte.

Ein Korb mit frischem Gemüse, Nudeln und Brot steht im Hauseingang. Die Mitfahrgelegenheit zur Hausarztpraxis klingelt an der Tür. Dank eines unterstützenden Telefonats kommt der Impftermin über die Online-Plattform doch noch zustande. Corona löste vergangenes Jahr eine gigantische Hilfsbereitschaft durch Vereine, Stadtverwaltungen, Unternehmen, Kirchen und Privatleute aus. Auch in Rheinfelden bildete sich ein Hilfsnetzwerk, das so groß wie aktiv war. Was ist davon anderthalb Jahre nach dem ersten Lockdown übriggeblieben?

Birgitt Kiefer, Geschäftsführerin des Familienzentrums, erzählt vom „Zauntratsch“. Dass sie den Namen immer noch lustig findet, ist ihr nicht nur anzuhören, sie sagt es auch. Weil ihre Einrichtung im ersten Lockdown schließen musste, schenkte ihr Team Kaffee über den Grenzzaun aus. So konnte sie mit der Zielgruppe wenigstens ein bisschen in Kontakt bleiben. „Das ist ein so nettes Angebot, dass wir es fest installiert haben“, sagt Kiefer. Inzwischen dürfen die Besucher natürlich wieder hereinkommen, aber: „Das ist ein schönes Überbleibsel.“

Auch den kostenfreien Einkaufsdienst bietet das Familienzentrum weiterhin an. „Der Service wurde sehr rege in Anspruch genommen, dann ist es deutlich abgeflaut“, sagt Kiefer. Nur noch vereinzelte Bestellungen erhalte das Familienzentrum. „Wenn jemand Einkaufshilfe braucht, kann man sich aber bei uns melden“, verspricht Kiefer.

Viele weitere Vereine und Organisationen richteten einen Lieferservice ein. Nur wenige bieten ihn heute noch an. Das Pfarrbüro St. Josef in Rheinfelden berichtet auf Nachfrage, dass es den Bringdienst aufgrund der geringen Nachfrage eingestellt habe. Auch der DRK-Kreisverband Lörrach richtete zusammen mit der Einzelhandelskette Hieber‘s Frische Center einen Lieferservice ein, den es nicht mehr gibt. Ähnliches vermeldet Erdal Saydam von der Türkisch-Islamischen Gemeinde: „Fast niemand hat unsere Einkaufshilfe in Anspruch genommen.“ Die Freie Evangelischen Kirche Netzwerk 43 liefert noch, versinkt aber nicht in Arbeit. „Bei einer Seniorin sind wir nach wie vor tätig“, sagt Benjamin Ehemann, der für den Kirchenstandort Rheinfelden zuständig ist.

Viele Gründe für gesunkene Nachfrage

Gründe dafür gibt es einige, wie Günther Schmidt von der Quartiersarbeit Rheinfelden berichtet: „Wir kamen relativ schnell darauf, dass die meisten schon gut versorgt waren durch Angehörige, Nachbarn und Freunde.“ Zudem gab es so viele Angebote, dass sich die Anfragen teilweise ungleichmäßig verteilten. Dennoch habe es Hilferufe gegeben – beispielsweise von auswärtigen Familienmitgliedern, die sich um Eltern sorgten.

Rückgrat der Nachbarschaftshilfen ist nach wie vor die Website der Stadt. Auf der Unterseite „Rheinfelden hält zusammen“ bündelt die Stadtverwaltung alle Angebote. Im Laufe der Monate hat sich so ein beachtliches Netzwerk entwickelt. „Die Kontakte sind da“, sagt Schmidt. „Sollten die Infektionszahlen steigen, können wir die Angebote hochfahren.“ Dass dieses Netzwerk bei Bedarf funktioniert, habe ein spontaner Sonderimpftermin im August gezeigt. Fast 600 Impfwillige konnten über die aufgebauten Kontakte erreicht werden.

„Ich fand es toll, wie groß die Solidarität war – insbesondere bei den Jungen“, spricht Günther Schmidt noch ein weiteres Thema an. „Viele haben gesagt, sie hätten Zeit und wollten helfen.“ Die Stadtverwaltung konnte die Freiwilligen an die Tafel oder andere Einrichtungen vermitteln. Einige, erzählt Schmidt, hätten sich aber auch im Privaten engagiert – unter anderem Angebote für Einkaufshilfen in Treppenhäusern ausgehängt.

Blick in die Zukunft

An ein komplettes Ende der Nachbarschaftshilfen glaubt Schmidt nicht. „Wer weiß, wie sich das entwickeln wird, es sind ja noch nicht alle geimpft“, warnt der Quartiersmanager. Wenn es so weit kommen sollte, vertraut er den Rheinfeldenern. „Es ist sehr beeindruckend zu sehen, was für eine Solidarität immer noch vorhanden ist.“