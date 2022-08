von Petra Wunderle

Es war ein schöner kirchlicher Anlass unter freiem Himmel. Das Vorstandsteam des Elisabethenvereins Eichsel-Adelhausen lud aus Anlass von Maria Himmelfahrt am Donnerstagabend zur heiligen Messe mit Kräuterweihe vor die Marien-Kapelle ein.

Die Besucher

Sehr viele Bürger aus Eichsel, Adelhausen, Karsau, Herten und aus Rheinfelden nahmen an der Feier teil, es mussten weitere Stühle aufgestellt werden, Pfarrer Brüstle holte zusätzlich die Sitzbank aus der Kapelle.

Viele Menschen nahmen am kirchlichen Anlass teil. | Bild: Petra Wunderle

Das Brauchtum

Ein Brauch sind an diesem Tag die Kräuterbüschel: Menschen binden Heilkräuter, Blumen und Gräser und bringen die Büschel in den Gottesdienst mit, wo sie gesegnet werden. Das Team des Elisabethenvereins hatte genügend Kräuterbündel gerichtet, so dass jeder Gast einen gesegneten Kräuterbündel mit nach Hause nehmen konnte. Einige Frauen und Kinder brachten eigene Kräuterbündel mit.

Die Verwendung

Die gesegneten Kräuterbüschel werden im Anschluss in den Häusern oder in den Ställen aufgehängt und getrocknet. Überall duftet es dann, wie auf einer Blumenwiese. Dieser Duft soll daran erinnern, dass um die Menschen herum eine Atmosphäre entstehen möge, die an die Liebe Gottes erinnert. Manche Menschen bringen die Kräuterbüschel auch zu den Gräbern der Verstorbenen als Zeichen der Wertschätzung, verbunden mit dem Wunsch, die Toten mögen im Himmel gut aufgehoben sein.

Rheinfelden Die Adelbergkirche soll künftig „St. Jakobus am Adelberg“ heißen Das könnte Sie auch interessieren

Maria Himmelfahrt

Der offizielle Name von Maria Himmelfahrt lautet „Zum Fest Maria Aufnahme in den Himmel“. Das Fest wird am 15. August gefeiert. Der Pfarrer verdeutlichte, dass an Maria Himmelfahrt daran erinnert werde, dass die Biografie jedes einzelnen Menschen bei Gott wertvoll und wichtig ist. „Wir sind nicht nur ein Stäubchen im Universum, sondern jeder Mensch ist einmalig, ein Original und in den Augen Gottes unbeschreiblich wertvoll.“ Dies wolle das Fest ausdrücken.

Die Symbole

Das Fest wird im Sommer gefeiert. In dieser Jahreszeit ist die Schöpfung am intensivsten erfahrbar. Daher ist das Fest ein optimistisches Fest, weil es gläubige Menschen daran erinnern möchte, dass die Schöpfung Gottes so viel Leben beinhaltet. Und zugleich ist es ein herausforderndes Fest, weil damit auch ein Auftrag verbunden ist, gut mit der Schöpfung umzugehen. Mit Blick auf den Menschen ist das Fest ein Fest der Geborgenheit, und verweist auf die Schönheit der Hoffnung und auf den Himmel.

Region Warum bei einem Pegelstand von Null noch immer Wasser in Bodensee und Rhein ist Das könnte Sie auch interessieren

Die Bilanz

„Das war ein so schöner Anlass“ war aus den Reihen der Gäste einvernehmlich zu hören. Maria Sigrist aus Adelhausen sagte: „So ein schöner Ort. Ich schätze, dass es mindestens 50 Jahre her ist, als hier zum letzten Mal ein Gottesdienst, eine Maiandacht stattgefunden hat. Pfarrer Brüstle war der Ansicht: „Wir können das gerne wieder machen.“