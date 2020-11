von Verena Pichler

Der Beginn des neuen Jahrtausends ist 20 Jahre her. Was hat die Menschen in der Region im Jahr 2000 bewegt? Worüber haben wir berichtet? Für eine Serie haben die heutigen Redakteure in den Archivbänden gestöbert und für jeden Monat kleine und große Nachrichten gefunden. Heute: der November 2000.

2. November: Heute ist die Mediathek im Untergeschoss des Rathauses nicht mehr wegzudenken, aber vor 20 Jahren war das Projekt noch ganz am Anfang. So berichteten wir am 2. November 2000, dass die Verwaltung die Kosten für den Bau zusammengestellt habe – ohne Medien schätzte die Stadt sie auf 6,1 Millionen Mark. Der Gemeinderat, so konnte man es wenige Tage später lesen, war ob diese Summe „erschrocken“ und die Verwaltung hatte Mühe, das Gremium „dennoch bei der Stange zu halten.“ Letztlich stimmte nur ein Gemeinderat gegen die Mediathek, die auch eine Aufwertung des Rathauses mit sich bringen sollte. Was damals noch niemand wusste: Schwierige Haushaltsjahre verhinderten die anvisierte Eröffnung im Jahr 2003. Erst sechs Jahre später feierte die Mediathek Eröffnung.

6. November: Ein spektakulärer Rettungseinsatz fand vor 20 Jahren seinen Weg in die Zeitung. An der Baustelle Äußerer Ring war ein Arbeiter von einem Stahlgerüst vier Meter tief in die Baugrube gefallen. Aufgrund der besonderen Lage der Baustelle musste ein Rettungshubschrauber kommen und sich ein Arzt zu dem Verletzten abseilen. „Mit Hilfe des Baukrans wurde der Mann geborgen“, heißt es im Bericht.

8. November: Quo vadis, Rheinfelden? Diese Frage beschäftigte den Gemeinderat, als Anfang November die Nachricht aus Stuttgart kam, dass die Stadt im künftigen Landesentwicklungsplan als Mittelzentrum geführt werde. Was für manche Stadträte eine gute Nachricht war – schließlich hatte man für diesen Status 20 Jahre lang gekämpft – fanden andere gar nicht so sinnvoll. „Wohin will Rheinfelden? Wollen wir größer werden und weiter wachsen oder froh sein, dass wir noch etwas Grün in der Stadt haben“, wird der damalige Gemeinderat Manfred Gollin zitiert. Für die Narren war die Nachricht übrigens ein gefundenes Fressen, so gab Alfred Winkler beim Nierli-Essen ein paar Tage später bekannt, Rheinfelden habe den Aufstieg vom „Buuredorf zum Kaff“ geschafft. Übrigens: Auch das recht neue „Internet“ war Thema und Dinkelberg-Schrate Günter Lützelschwab orakelte, dass man die Fasnacht ja künftig im Internet abrufen könne und Zuschauer am Straßenrand nicht mehr brauche als hätte er geahnt, dass dies 20 Jahre später tatsächlich eintreffen würde.

18. November: Sportlich ging es auch in der Ausgabe vom 18. November 2000 zu – allerdings weniger erfreulich. „Land unter statt Fußball“ lautete der Titel über den neuen Rasenplatz des SV Herten, der unbespielbar war. Beim Bau wurden Fehler gemacht, etwa ein falsches Sandgemisch benutzt, und die Drainage passte nicht zum Gefälle. Nach Regen verwandelte sich der Platz in eine große Pfütze. „Ein Drama“, wird der damalige Ortsvorsteher Alfred Winkler zitiert.

24. November: Es gibt Themen, die die Stadt seit Jahrzehnten beschäftigen, dazu zählt der Neubau des Hallenbads. Vor 20 Jahren musste die Stadt wegen eines „ausgereizten Haushalts“ die Pläne für den Neubau vorerst auf Eis legen, was zu einer kontroversen Diskussion im Gemeinderat führte. Die Verwaltung schlug vor, den Baubeginn von Frühjahr 2001 in den Herbst 2002 zu schieben. Das Bad dürfe nicht wegen Geldmangels hinter anderen Projekten zurückstehen, wird die UR-Gemeinderätin Karin Gottstein zitiert, CDU-Mann Erich Blatter forderte „endlich Nägel mit Köpfen zu machen“. Aufgrund des Alters des Bades könne man nicht so lange warten. 20 Jahre später steht noch immer kein neues Bad und die Haushaltslage dürfte noch „ausgereizter“ sein als 2000.