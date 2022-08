von Heinz Vollmar

Mit den 14. Brückensensationen setzten am Wochenende Rheinfelden (Baden) und die Zähringerstadt Rheinfelden (Schweiz) ein imposantes Zeichen kultureller Vielfalt und gut funktionierender grenzüberschreitender Nachbarschaft.

Die alte Rheinbrücke stand als Spielort im Mittelpunkt des Festivals. | Bild: Heinz Vollmar

Verbunden waren die Brückensensationen mit dem großen Sommerfest von „Fricktal tanzt“ in Rheinfelden (Schweiz) und einem Oldtimer-Corso durch die Altstadt der schweizerischen Nachbarstadt.

Musik auf offener Straße gab es an vielen Ecken zu hören. | Bild: Heinz Vollmar

Einen Auftakt, der so richtig Lust auf das bunte Wochenende machte, erlebten die Brückensensationen bereits am Freitagabend, als die Absolventenshow der staatlichen Artistenschule Berlin auf dem Insele gastierte, während das Tanzzentrum Dance Energy aus Lörrach im Eingangsbereich der alten Rheinbrücke tänzerische Akzente setzte.

Begegnung auf der Brücke machten vielen Spaß. | Bild: Heinz Vollmar

Das große Sommerfest von „Fricktal tanzt“ ließ die Menschen bereits am späten Freitagnachmittag auf die Bühne am Kurbrunnen pilgern, um auch in Rheinfelden (Schweiz) die kulturellen Höhepunkte rundum zu genießen.

The Slampampers sind ganz in Orange gekleidet und mitten in Aktion. | Bild: Heinz Vollmar

Nach den Regenschauern am Freitagabend und am Samstagmorgen war das Wetter wieder gut und so begeisterte das akrobatische, komödiantische, musikalische und tänzerische Programm der Brückensensationen am Samstag und Sonntag einige Tausend Menschen.

Farbenpracht ist ein Markenzeichen des grenzüberschreitenden Straßentheaterfestivals Brückensensationen. Bilder: Heinz Vollmar | Bild: Heinz Vollmar

Das galt auch für die kleinen Besucher, die im angrenzenden Stadtpark jede Menge Spiele vorfanden, mit denen sie sich vergnügen konnten. Das umfangreiche gastronomische Angebot tat ein Übriges, um die Menschen bei den Brückensensationen mit Vergnügen verweilen zu lassen.

Feuerwerk der Kultur

Bereits im Vorfeld der Großveranstaltung hatten sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt aus Rheinfelden (Baden) und Susanna Schlittler, Stadträtin aus Rheinfelden (Schweiz), überaus anerkennend über die 14. Auflage der Brückensensationen geäußert.

Sehr viele Gäste kamen zu den Brückensensationen | Bild: Heinz Vollmar

Sie hatte auch im Rahmen des 100-jährigen Stadtjubiläums von Rheinfelden (Baden) große Bedeutung. Sie betonten, dass das beliebte Straßenkunstfestival mittlerweile zu einer wahren Institution im Rahmen des Kulturjahres beider Rheinfelden geworden sei. Die Stadtoberhäupter riefen die Menschen gemeinsam auf, das Feuerwerk der Kultur zu genießen und gemeinsam zu feiern.

Die Brückensensationen Die Brückensensationen hat der ehemalige Kulturamtsleiter Claudius Beck ins Leben gerufen. In diesem Jahr lag die Organisation erstmals in den Händen von Anika Neugart vom Kulturamt. Das grenzüberschreitende Straßentheaterfestival bot drei Tage lang an Schauplätzen rund um die alte Rheinbrücke hochwertige Straßenkunst. In diesem Jahr nahmen 80 internationale Künstler daran teil.

Von einem grenzüberschreitenden Kulturgenuss sprachen Dario Rago, Leiter des Kulturamtes in Rheinfelden (Baden), und Brigitte Brügger, Projektleiterin des Kulturbüros aus Rheinfelden (Schweiz).

„Zaubersocken“ auf dem Inseli | Bild: Heinz Vollmar

Beide freuten sich, die Brückensensationen mit mehr als 80 Künstlern gemeinsam in Szene zu setzen, und riefen die Besucher auf, sich von den vielen Darbietungen rund um die alte Rheinbrücke verzaubern zu lassen. Das grenzüberschreitende Straßenkunstfestival hatte erstmals Anika Neugart organisiert. Es wurde zu einem farbenprächtigen Erfolg.