von Dora Schöls

Einige Auswirkungen der Corona-Pandemie waren im Gemeinderat in der jüngsten Sitzung am Rande Thema. Felix Rogge (Soziales Rheinfelden) fragte nach „fragwürdigen Versammlungen“ von Kritikern der Pandemie-Bestimmungen, über die wir kürzlich berichteten. Rogge wollte wissen, wie diese Entwicklung von der städtischen Seite wahrgenommen wird. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt antwortete, er habe selbst auch einen Aufruf zu dieser Versammlung im Briefkasten gehabt und diese gleich an Ordnungsamtsleiter Dominic Rago gegeben. „Solange das nur diese beschränkte Zahl von Personen ist, bin ich nicht beunruhigt“, sagte der Oberbürgermeister.

Mülleimer quellen über

Ein anderes Thema, das wohl auch mit der Pandemie zusammenhängt, sprach Elke Streit in der Sitzung an: Die Mülleimer in der Innenstadt würden am Wochenende regelmäßig überquellen. „Das sieht am Sonntagmittag echt schlimm aus.“ Die SDP-Gemeinderätin Streit wollte wissen, ob man nicht an Samstagen die Mülleimer leeren könne. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erwiderte darauf: „Es wird Zeit, dass die Gastronomie wieder aufmacht.“ Dann würde nicht mehr so viel draußen konsumiert. „Das ist ein Zustand, auf den wir nicht eingerichtet sind.“ Der Technische Dienst gehe täglich morgens durch die Fußgängerzone – nur eben nicht am Wochenende. Das Stadtoberhaupt wunderte sich aber auch, dass Einrichtungen, die Speisen zum Mitnehmen anbieten, kaum Mülleimer aufstellten.