von Heinz Vollmar

Der Hochrhein zwischen Rheinfelden und Basel zählt nach wie vor zu einem beliebten Abschnitt, auf dem man sich gerne den unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten hingibt. Auf dem Wasser dominieren der Bootssport und eine Vielzahl von trendigen Wassersportarten, die einen immer größeren Zuspruch erfahren.

Dass dies auch in Corona-Zeiten gilt, zeigte sich auch am vergangenen Wochenende, an dem sich bei hochsommerlichen Temperaturen der Wassersport auf dem Rhein in all seiner Vielfalt präsentierte und an „alte Zeiten“ vor der Corona-Pandemie erinnerte. Dass sich die Boots-und Wassersportler aber dennoch an die allgemeinen Hygieneregeln im Rahmen der Corona-Verordnungen halten müssen, bestätigte auf Nachfrage Thomas Brixa von der Wasserschutzpolizei Breisach.

Einreiseregeln beachten

Brixa wies darauf hin, dass es nach wie vor um entsprechende Abstandsregeln gehe, die auch auf dem Wasser einzuhalten seien. Zu beachten seien darüber hinaus etwaige Einreiseregeln, wenn man beispielsweise mit seinem Sportboot das schweizerische Rheinufer ansteuert, um dort an Land zu gehen. Weitere Corona-spezifische Regelungen gebe es jedoch nicht mehr.

Thomas Brixa fügte jedoch hinzu, dass es für Bootssportler über die Corona-Regeln hinaus noch die allgemein gültigen beziehungsweise gesetzlichen Regeln für den Wassersport gebe, insbesondere für den Bootssport auf dem Rhein. Diese müssten selbstverständlich eingehalten werden. Dass der Rhein zwischen Rheinfelden und Basel in diesen sommerlichen Tagen von Boots-und Wassersportlern jeglicher Art mehr und mehr frequentiert wird, zeigt sich vor allem an den Wochenenden. Eine Vielzahl an großen und kleinen Sportbooten ist da zu beobachten, auf denen die Sportler Ruhe und Erholung suchen.

Andere versuchen sich im Stand-Up-Paddling, einer Sportart, die immer mehr Zuspruch findet, während sich auch die ersten Rheinschwimmer und -schwimmerinnen in das kühle Nass wagen, um sich mit der Strömung abwärts treiben zu lassen.

Wie wichtig auch das Rheinufer für die Erholungssuchenden ist, zeigt sich auch in den vielen größeren und kleineren Buchten diesseits und jenseits des Rheins. Voll besetzt war am vergangenen Wochenende auch das Freibad in Rheinfelden/Schweiz und der Bereich um das Hertener Loch.