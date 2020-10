von sk

Die Stadtplanungs- und Umweltabteilung im Rathaus Rheinfelden weist in einer Mitteilung Anlieger von Bächen auf eine Vorgabe des Landratsamts Lörrach hin: Danach sind Grundstücksbesitzer ab der Oberkante der Böschung für die Pflege des Ufers mitverantwortlich – Innerorts in einem Umkreis von fünf Metern, außerorts in einem Umkreis von zehn Metern.

Grundstückseigentümer entlang von Rheinfelder Gewässern hätten für die Pflege einen Beitrag zu leisten, indem sie Materialien, Geräte und sonstige Sachgegenstände im Uferbereich entfernen, schreibt die Stadt. Wegen des Hochwasserschutzes sei es wichtig, dass der Gewässerrandstreifen freigehalten wird. In Uferbereichen, in denen wiederkehrend Überschwemmungen auftreten, müssten alle Gegenstände, die an der nächsten Brücke zu einer Verstopfung führen können, umgehend entfernt werden, da ein Hochwasser ansonsten nicht mehr kontrolliert abfließen und im überschwemmten Bereich aufgrund des Rückstaus enorme Schäden verursachen könne.

An allen Gewässern müssten Holzlager oder aufgeschichtetes Holz, Silageballen, Erdauffüllungen, Gerätschaften, Geräteschuppen, Müll, Kompost- und auch Misthaufen sowie Weidezäune entfernt oder zurückversetzt werden – innerorts in mindestens fünf Metern Entfernung, Außerorts in mindestens zehn Metern Entfernung. Pro Zaunanlage sei am Gewässer maximal eine Tränke-Stelle für Tiere zulässig. Darüber hinaus, so heißt es in der Mitteilung weiter, gelten zahlreiche Verbote an den Gewässerrandstreifen.

Das gilt etwa für die Umwandlung von Grünland in Ackerland, das Entfernen standortgerechter Bäume und Sträucher, die Neuanpflanzung nicht standortgerechter Bäume und Sträucher und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie den Einsatz von Dünger und Pestiziden im Umkreis von fünf Metern. Ebenso ist eine Nutzung der Uferböschung als Ackerland untersagt – einzige Ausnahme: Die Nutzung als Blühstreifen für Insekten.