von Petra Wunderle

Am 3. Oktober vor 30 Jahren trat die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Das war der Anlass für die Finissage der Ausstellung „Demokratie als Lebensform“ im Rheinfelder Rathaus. Seit Juni beleuchtete die Wanderausstellung anhand des Lebens des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss und seiner Ehefrau Elly Heuss-Knapp, die Entwicklung der Demokratie in Deutschland.

Von Juni bis jetzt war die Wanderausstellung – die inhaltlich selbsterklärend ist – im Rheinfelder Rathaus zu sehen. Zum Abschluss hielt Volker Habermaier, Historiker und Schulleiter am Georg-Büchner-Gymnasium, am Samstag im Bürgersaal vor rund 30 Zuhörern einen äußerst spannenden Vortrag über die Vita von Theodor Heuss, des ersten Bundespräsidenten.

Politische Grundwerte

In ihrer Begrüßungsrede verdeutlichte Bürgermeisterin Diana Stöcker, dass politisches Urteilen und politisches Handeln in einem demokratischen System immer von bestimmten Werten geleitet sein sollte. In der politischen Bildung der heutigen Bundesrepublik gehe es dabei um die politischen Grundwerte der Demokratie, wie Freiheit, Gleichheit oder Solidarität. Darüber hinaus sind die universellen Menschenrechte im Grundrechtekatalogs des Grundgesetzes verankert. Sie bilden die Basis für die freiheitliche demokratische Grundordnung.

Besuch nur nach Anmeldung

„Es war von Anfang an unser Wunsch im Rahmen dieser Ausstellung Demokratie als wichtigsten Grundwert unserer Gesellschaft zu thematisieren und diskutieren“, so die Bürgermeisterin. Diana Stöcker bedauerte, dass die Heuss-Ausstellung im Rheinfelder Rathaus bedingt durch die Corona-Pandemie nur nach vorheriger Anmeldung an Samstagen für Besucher geöffnet werden konnte.

Ursprünglich war geplant, täglich Besuche für Schulklassen und interessierte Bürger zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang erklärte Diana Stöcker, dass das Projekt Werte-Jahr 2020 fördertechnisch bis Juli 2021 geschoben wurde und nun „Werte-Jahr 2020/2021“ heiße. „Inzwischen sind wieder viele neue Ideen zu Formaten entstanden und Aktionen auch schon umgesetzt worden“, weiß Stöcker.

Aufmerksam hörten die Besucher im Anschluss Volker Habermaier bei seinem Vortrag „Theodor Heuss und das Dritte Reich“ zu. Theodor Heuss, 1884 in Brackenheim bei Heilbronn geboren, war seit 1924 mit Unterbrechungen Mitglied des Reichstags und hatte am 23. März gemeinsam mit den vier anderen Abgeordneten der Deutschen Staatspartei 1933 dem Ermächtigungsgesetz der Regierung Hitlers zugestimmt, obwohl er mit dem festen Willen, es abzulehnen, in die entscheidende Parlamentssitzung gegangen war.

Fraktionsdisziplin gebeugt

Einzig die SPD stimmte damals gegen das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“. Um diesen unter Historikern kontrovers diskutierten politischen Umfaller des späteren Bundespräsidenten zu verstehen, warf Volker Habermaier einen kurzen Blick auf Theodor Heuss Herkunft und seine Tätigkeit als liberaler Journalist und Politiker. Laut Habermaier hat sich Heuss in dieser Reichstagssitzung wohl der Fraktionsdisziplin gebeugt und wollte gemeinsam mit seinen Parteigängern die Privilegien des Berufsbeamtentums, also die eigene Klientel, retten. Den Machtwillen der Nazis hätten die damaligen Liberalen dabei aber gewaltig unterschätzt. Fazit der Bürgermeisterin am Schluss des Vortrags. „Sehr spannend und interessant“.