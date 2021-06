von Verena Pichler

Herr Sommer, „über Werte zu reden, um Werte zu vernichten, hielt ich für eine zwar nihilistische, aber einzig redliche Herangehensweise.“ Dieser Satz stammt aus Ihrem 2016 publizierten Werk „Werte. Warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt.“ Wären Sie damals der Einladung nach Rheinfelden auch gefolgt, um über Werte zu reden?

Vor dem Buch hätte ich wohl einen abschlägigen Bescheid gegeben mit der Begründung, dass es dazu nichts zu sagen gibt, außer scharfer Kritik am Wertegebrabbel insbesondere der Politiker. Heute sieht die Sache anders aus, und dank der intensiven Beschäftigung bin ich viel gelassener gegenüber Werten.

Die Veranstaltung Das Forum mit ihm und Sarah Händel, Landesgeschäftsführerin des Vereins „Mehr Demokratie“, findet am Samstag, 26. Juni, 19.15 Uhr, vor der Christuskirche statt. Im ersten Forum (17.45 Uhr) diskutieren Rheinfelder über die Krise.

Gab es einen gesellschaftlichen Auslöser, etwa die Flüchtlingskrise?

Tatsächlich war 2015 das Wertgebrabbel für mein Empfinden an seinem Höchststand angelangt und zwar auf allen Seiten. Die Liberalen und die Rechten haben sich Werte an den Kopf geworfen, mitunter sogar dieselben. Das bot Anlass, sich dem Thema zu widmen

Sechs Jahre später erleben wir wieder eine Krise, haben eineinhalb Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Und auch heute, so scheint es, haben Wertereden Hochkonjunktur, denken wir nur an das Wort Wertschätzung.

Das ist ein interessanter Punkt, weil er auch die aktive Seite herausstellt. Wenn man über Wertschätzung spricht, bedeutet das gerade, dass Werte nicht per se gegeben sind. Vielmehr müssen wir prüfen, was uns wertvoll und wichtig ist. Werte sind etwas, wozu wir uns aktiv verhalten müssen. Die Diskussion um Wertschätzung, etwa für die Arbeit von Pflegekräften, zeigt, dass wir uns als Gesellschaft und Individuen immer wieder fragen müssen, was wir wie gewichten wollen. Das sehen wir auch im Umgang mit unseren „großen Werten“.

Welche wären das beispielsweise?

In der Corona-Krise waren wir zum Schutz von vulnerablen Menschen ein Stück weit bereit, Werte, die wir sonst am höchsten geschätzt haben, aufzugeben – etwa unsere Freiheitsrechte. Wir konnten beobachten, wie sich eine Gesellschaft neu orientiert, in dem sie versucht, sich über die herrschenden Werte Rechenschaft zu geben. Das ist aber nichts Endgültiges, sondern gilt nur für den Moment. Wir waren in der Krise aber bereit, unsere Perspektive zu verändern.

Werte sind also beweglich und müssen ständig überprüft werden – das klingt anstrengend.

Gerade die Anstrengung sollten wir unterstreichen, denn es ist ein ständiger Prozess des Aushandelns. Werte sind keine wissenschaftlichen Gegenstände, die wir feststellen, sondern wir müssen sie immer neu erkennen und für wert befinden. Werte kommen nur im Plural vor, sind also immer schon in Konkurrenz zueinander, etwa der Schutz der Gesundheit und das Recht auf Freiheit. Hinzu kommt, dass wir nicht alleine leben, sondern immer auch abhängig sind von den anderen. Deshalb dürfen wir uns Werte eben nicht als starres Korsett schnüren, sondern sollten erkennen, dass sie beweglich sind.

Wünschen Sie sich einen entspannteren Umgang mit Werten?

Unbedingt. Das war auch ein Grund meiner damaligen Frustration. Dieses Gerede, gerade von Politikern, man müsse die Werte, so wie sie sind, akzeptieren, als gebe es keine Alternative. Die Idee von alternativlosen Werten ist eine ausgesprochen totalitäre. Wir gestalten Werte immer wieder neu und müssen uns im Klaren sein, dass die politischen oder ideologischen Gegner auch Werte haben. Ich würde entschieden für Entspannung plädieren und dafür, uns von der Vorstellung zu verabschieden, dass Werte fest eingemeißelt sind. Deshalb geht das Reden vom Werteverlust oder Werteverfall auch an der Wirklichkeit vorbei: Gerade die Freiheit im Umgang mit Werten ist positiv. Wir können uns frei entscheiden, was für uns im Leben wichtig ist.

Müssen das aber im Zusammenleben mit anderen trotzdem aushandeln.

Werte sind von Interessen geleitet. Sie haben Ihre festgestellt, diese sind aber immer infrage gestellt durch die Werte anderer. Ein Beispiel: Sie haben eine liberale Einstellung gegenüber alten, religiösen Inhalten, Ihnen kann Gott gestohlen bleiben. In einer Gesellschaft werden Sie trotzdem auf Menschen treffen, die das genau anders sehen. So entstehen ständige Konflikte, es sei denn, Sie befinden sich in einer Blase mit nur Gleichgesinnten. Interessant ist aber gerade die Konfrontation, da wo Sie bereit sind, sich Ihre Perspektiven mal infrage stellen zu lassen. Was im politischen Geschäft ausgesprochen schwierig ist. Sie sehen ja, wie wenig politisch-ideologische Gruppierungen noch bereit sind, miteinander und nicht nur übereinander zu reden. Dem jeweiligen Gegner, wird schnell unterstellt, wertelos zu sein, aber das hilft nicht weiter.

Hinzu kommt eine, so meine Beobachtung, ständige Empörungswelle, die eigentlich jeden Diskurs zunichte macht. Würden Sie diese Einschätzung teilen oder kann Empörung auch helfen?

Empörung taucht dann auf, wenn Menschen das Gefühl bekommen, ohnmächtig zu sein und nicht partizipieren zu können. Dass Sie sich in einer Diktatur empören sollten, würde ich unbedingt sagen. In Gesellschaften aber, die Mitsprache möglich machen, führt Empörung eben häufig dazu, dass Diskurse abgeblockt werden. Wenn Sie sich über die Handlung eines anderen empören, tun Sie dies aus Ihrer Wertentscheidung heraus und verweigern dem anderen die Anerkennung seiner Beweggründe.

Hat eine Stadtgesellschaft dann überhaupt eine Chance, einen Wertekonsens zu entwickeln?

Die Frage ist, inwieweit ein Wertekonsens nicht auch wieder einen Totalitarismus entwickelt. Wer unterwirft sich dem Konsens? Und wie sieht es mit denjenigen aus, die da nicht mitmachen wollen? Häufig sind Werte eben auch nur Worte: Nehmen wir wieder die Freiheit: Sie werden Auslegungen dieses Wortes ganz links und ganz rechts finden. Aller Parteien würden sagen: Ja, Freiheit ist immer gut. Aber jeder gestaltet das anders aus. Oder das Thema Nachhaltigkeit: Wenn sich eine Stadtgesellschaft sagt, diesen Wert tragen wir alle und dann sind da aber ein paar, die damit nichts zu tun haben wollen. Was machen Sie dann? Verbannen Sie die aus der Stadt?

Zur Person Andreas Urs Sommer (48) ist ein Schweizer Philosoph. Seit 2016 ist er Inhaber einer Akademie-Professur für Philosophie mit Schwerpunkt Kulturphilosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Konsens ist also der falsche Weg?

Ich würde das eher prozessual sehen wollen. Dass wir Mechanismen finden müssen, um immer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, über das, was uns wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass wir viel mehr direktdemokratische Entscheidungen brauchen. Wir sollten also alle nicht nur reden können über Werte, sondern auch mitentscheiden. In unserer Gemeinde, aber auch auf Landes- und Bundesebene.

Ist die direkte Demokratie, wie es sie in der Schweiz gibt, für die Bundesrepublik denkbar?

Ja, unbedingt, zumal es in den Städten und Gemeinden da schon viele Möglichkeiten gibt. Etwa in Form von Bürgerentscheiden.

Welchen Wert haben Sie denn für sich erkannt, der Sie vielleicht auch durchs Erwachsenenleben bis heute begleitet?

Ich würde schon sagen, dass der Wert, sich Möglichkeiten zu erhalten, für mich als Erwachsener wichtig und leitend geblieben ist. Also ein restpubertärer Wert. Man will sich ja auch befreien als Jugendlicher von all den Zwängen. Später werden dann oft Festlegungswerte dominierend, von denen es in meinem Leben natürlich auch viele gibt. Beim Wert, sich Möglichkeiten zu erhalten, geht es gar nicht darum, im Leben möglichst viele Optionen auszuschöpfen, sondern im geistigen Sinn. Dass ich also die anderen Perspektiven sehen will. Diese Offenheit für die Sichtweisen anderer dient auch der Gelassenheit.

Sie sagen, dass Sie sich diesen Wert erhalten wollen.

Das ist der Kern, die eigenen Werte auf den Prüfstand stellen. Das tue ich nicht nur im Gespräch mit mir selbst, sondern im Austausch mit anderen, wie etwa meinen Studierenden. Das ist auch ganz konkret bei den Werten so gewesen, dass ich erst im Gespräch mit ihnen darauf gekommen bin, dass meine negative Sicht auf Werte einer fundamentalen Justierung bedarf. Das ist erst durch Perspektivwechsel gelungen.