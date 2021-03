von Manuela Eder

Es ist nur eine Episode in der Stadtgeschichte, aber dennoch ein bemerkenswertes Gastspiel, das die Uhrenfabrik Stowa in Rheinfelden gab und 40 Jahre für solides Uhrmacherhandwerk stand. Ein bisschen Glück war im Spiel, dass der Uhrenfabrikant Walter Storz, aus den Anfangssilben seines Vor- und Zunamens bildete sich der Firmenname, den Weg im Jahr 1945 nach Rheinfelden fand.

Wehr Zukunftssorgen in Zeiten der Krise: Harter Lockdown trifft auch Sabrina Herosé Das könnte Sie auch interessieren

Sein bereits 1926 gegründeter Pforzheimer Betrieb war bei einem Luftangriff während des Krieges zerstört worden, wobei auch einige Mitarbeiter ums Leben kamen. Rheinfelden und das Grenzgebiet blieben durch die Nähe der Schweiz vom Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont. Die Stadt war der Firmenanfrage nach einem geeigneten Domizil gerne behilflich, versprach man sich Arbeitsplätze für qualifizierte weibliche Mitarbeiter, woran es in dieser Stadt mit den auf Männerarbeit festgelegten Großbetrieben mangelte. In der Nachkriegszeit entstand das Fabrikgebäude in der Cesar-Stünzi-Straße. Auch Pforzheim wurde wieder aufgebaut und die beiden Betriebe ergänzten sich.

Rheinfelden Kleine Häuser rücken stärken in die Öffentlichkeit Das könnte Sie auch interessieren

Nach weiteren baulichen Erweiterungsmaßnahmen florierte die Firma mit 160 Angestellten und sorgte mit seinen Produkten immer wieder für Furore, allen voran die Fliegeruhr oder der kleinste Reisewecker der Welt, winzig wie eine Streichholzschachtel. Bei Alarm brummte er wie eine zornige Biene, wie uns ein Auszug aus dem Berichtsheft einer Mitarbeiterin wissen lässt.

Laufenburg Die Laufenburger Stadtverwaltung ist bereits sehr weiblich: Zum Internationalen Frauentag hat sich Charlotte Fröse bei einem Besuch im Rathaus selbst davon überzeugt Das könnte Sie auch interessieren

Walter Storz, der später den Betrieb gemeinsam mit seinem Sohn führte, war in der Uhrenbranche international bekannt. 1970 umfasste die Kollektion mehr als 1000 verschiedene Uhrenmodelle. Renate Neu, 1956 geboren und aufgewachsen in Minseln, kam als 17-jähriges Mädchen in die Firma und machte von 1973 bis 1976 eine Lehre zum Industriekaufmann, die Bezeichnung Kauffrau gab es zu der Zeit noch nicht. Sie hatte eine gute Lehrzeit in einem familiären Unternehmen. Bis heute erinnert sie sich gerne an diese Zeit und ist erfreut, dass die Stowa nicht vergessen wird.

Bad Säckingen Corona bremst den Kulturkreis für Senioren aus Das könnte Sie auch interessieren

Ihr persönliches Erinnerungsstück, eine Automatikuhr, war damals der Renner. Man musste sie nicht mehr aufziehen, sie zieht sich durch Bewegung selbst auf. In den hellen Produktionsstätten, ausgestattet mit Präzisionsmessgeräten und Sondermaschinen für die Uhrenfabrikation, wurde peinlichst auf Sauberkeit geachtet und die Raumtemperatur ständig überwacht. Die spezialisierten Arbeiter trugen Hausschuhe, um jede Verschmutzungsquelle zu vermeiden.

Renate Neu blieb bis 1980 in der Firma. Bis dahin hielten auch die guten Jahre für die Firma, dann wurde die Konkurrenz aus Fernost zu stark. 1986 war die Zeit leider abgelaufen, das Gebäude wurde verkauft. Die Stowa existiert, unter neuer Leitung, in Engelsbrand im Schwarzwald.