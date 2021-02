von Horatio Gollin

Der Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus in Riedmatt fand weder die Zustimmung der Angrenzer noch die des Ortschaftsrats Karsau. Der Ortschaftsrat fordert die Stadtverwaltung auf, das Vorhaben ebenfalls abzulehnen.

Der Bauantrag eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnungen in der Brombachstraße in Riedmatt war schon mehrfach diskutiert worden – so auch in der jüngsten Sitzung. Schon zu Sitzungsbeginn meldeten sich zwei Angrenzer zu Wort, die den Ortschaftsrat um die Ablehnung des Vorhabens baten. Der ganze Stil passe nicht in das Dorf, sondern nur in ein städtisches Wohngebiet, da das geplante Gebäude zweieinhalb Mal so groß wie die umliegenden Häuser geplant sei, erklärte ein Riedmatter.

Er verwies außerdem darauf, dass das größte Haus im Dorf ein Eineinhalb-Familien-Haus sei, während nun ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen geplant werde. Er meinte, dass dadurch der dörfliche Charakter zerstört werde. Der zweite Angrenzer wies darauf hin, dass Maße in den zur Einsicht verfügbaren Plänen nicht stimmten. So sei etwa seine Garage mit einer Höhe von über drei Metern eingezeichnet. Beide erklärten, dass sie mit anwaltlicher Unterstützung Widerspruch einlegen wollten.

Ortsvorsteher Jürgen Räuber führte aus, dass aus Sicht der Ortsverwaltung problematisch sei, dass noch keine abschließenden Stellungnahmen der Stadtplanung und der Tiefbauabteilung vorlagen. Auch der Aufforderung, das Ordnungsamt wegen der Parkplatzproblematik in der Brombachstraße einzubeziehen, sei noch nicht entsprochen worden.

Räuber erklärte, dass eine maßvolle Überbauung nicht verhindert werden solle, aber diese müsse sich – anders als das Geplante – einfügen. „Die massive Überbauung fügt sich nach unserer Ansicht nicht nach Paragraph 34 in die Umgebungsbebauung ein“, sagte Räuber. Er kritisierte auch die massive Flächenversiegelung durch Zufahrt, Garagen und Stellplätze, wobei drei Garagen und drei Stellplätze für das Vorhaben gar nicht ausreichen dürften. Die Ortsverwaltung habe einen Stellplatzschlüssel von zwei Stellplätzen pro Wohnung gefordert, da Riedmatt nur über eine schlechte ÖPNV-Anbindung verfüge. Nach der aktuellen Planung müssten sechs Autos auf der Brombachstraße parken, die ohnehin schon ein Parkproblem habe.

Vom Stadtbauamt hatte Räuber die Mitteilung, dass sich das Vorhaben einfüge. Es müsste aber noch das Einhalten von Abständen geprüft werden. Für die SPD-Fraktion beantragte Sibylle Jung, dass der Rat das Vorhaben ablehne. Es füge sich nicht ein und die Firsthöhe liege vier Meter über der anderer Gebäude. Sie führte an, dass das Grundstück zudem Baugrenzen nicht halten würde. Jung stellte auch die Frage, ob das Kanalnetz ausreichend für sieben zusätzliche Wohnung dimensioniert sei. Der Ortschaftsrat lehnte einstimmig die zustimmende Kenntnisnahme ab. Die Stadt wird ebenso zur Ablehnung aufgefordert.