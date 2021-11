von Verena Pichler

Pragmatische Geister werden es sich schon das eine oder andere Mal gedacht haben während dieser Zeit: „S isch wies isch“. Weil der Satz auch so gut zur zweiten Corona-Fasnacht passt, hat ihn die Narrenzunft Rheinfelden zum Motto gewählt. Und aus dem Latschari einen Frühaufsteher gemacht.

Denn der kommt in der Stadt am Rhein eigentlich immer am Abend des 11.11. aus der Kiste. Weil diese Veranstaltung aber aufgrund der Pandemie nicht stattfand, klopfte Ozume Michael Birlin schon während des Nierli-Essens im Bürgersaal auf den Deckel. Und nach einigem guten Zureden sprang er denn auf, und ein trotz doppelt langem Schlaf gut gelaunter Latschari kam heraus.

Gut gelaunt, wenn auch spürbar zurückhaltender als üblich, waren die Gäste – ebenfalls wegen Corona in kleinerer Zahl. Ozume Birlin versprach für die kommende Session, dass die Zunft alles machen werde, was man angesichts der Lage tun könne. Auch einen Zunftabend soll‘s geben, ein vorläufiger Narrenfahrplan steht ebenfalls.

Ozume Michael Birlin und der geweckte Latschari. | Bild: Verena Pichler

Damit den auch jeder interessierte Bürger lesen kann, bekam ihn OB Klaus Eberhardt mit goldenen Schleifchen dekoriert um den Hals gehängt, nachdem ihm schon die goldene Plakette angesteckt worden war. Der Rathauschef ließ es sich nicht nehmen, wieder „in die Bütt“ zu steigen und das närrische Volk in Versmaß zu unterhalten. „Ihr seht die Unsicherheit in meinem Gesicht, gilt sie oder gilt sie nicht, die Maskenpflicht? Bei zwei Jahren Covid weiß ich nicht genau, was darf ich und was darf ich nicht in diesem Bau?“

Eberhardt traf schon direkt ins Schwarze, denn so genau wussten zu Beginn des Nierli-Essens die Gäste nicht, ob sie nun an den Plätzen die Masken tragen müssen oder nicht. Sie galt dann doch, die Maskenpflicht, glücklicherweise nur bis zum Teller, der wieder von Olaf Hesse und einem Team der Guggis ‚81 mit Nierli gefüllt wurde.

Politik aufs Korn genommen

Eberhardt nahm die Politik aufs Korn, beleuchtete das städtische Leben („Der Plan eines Erdhaufen-Zwischenlagers hat mehr als gedacht, die Anlieger der Siedlung heftig in Wallung gebracht“) und kalauerte über die Grünen, die sich „weil der Klimawandel uns alle bewegt, gleich in zwei Fraktionen zerlegt“ habe. Auch der Bürgermeisterin a.D. widmete er ein paar Zeilen. Sie ließ sich „zu neuen Aufgaben locken, darf jetzt im Bundestag ganz hinten hocken“. Ganz vorne hockten indes auf der Bühne im Bürgersaal die Vertreter der Zunft-Cliquen.