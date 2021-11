von Horatio Gollin

Die Corona-Pandemie überschattet auch in diesem Jahr die Fasnacht. Dennoch veranstaltet die Narrenzunft Rheinfelden ihr traditionelles Nierli-Essen am 11. November – mit hohen Auflagen. Darüber spricht Oberzunftmeister Michael Birlin im Interview.

Herr Birlin, die Narrenzunft Rheinfelden veranstaltet das Nierli-Essen trotz hoher Auflagen. Warum ist das Nierli-Essen so wichtig?

Es ist das Latschari-Narrenzunft-Nierli-Essen. Die Latschari haben das Nierli-Essen ins Leben gerufen und die Narrenzunft hat sich da vor vielen Jahren schon eingeklinkt, seither ist das Nierli-Essen die offizielle Auftaktveranstaltung der Rheinfelder Fasnacht. Für uns ist das Nierli-Essen wichtig, weil die goldene Plakette vorgestellt und an den Oberbürgermeister überreicht wird und das Fasnachtsmotto bekannt gegeben wird. Der Narrenfahrplan mit den Veranstaltungen der Cliquen wird dem Oberbürgermeister überreicht. Nach dem Nierli-Essen findet dieses Jahr zudem der Konvent der fünf Waldstädte in Rheinfelden statt. Wir hoffen, dass der 11.11. wenigstens als ein kleines Aufflackern der närrischen Kampagne für uns spürbar wird, weil der abendliche Abmarsch mit den Cliquen vom Wasserturm in den Bürgersaal leider ausfallen muss.

Wie sieht es mit Auflagen für das Nierli-Essen aus? Wer kann teilnehmen?

Ursprünglich hatten wir nur mit 2G geplant, aber seit Mittwoch gelten als zusätzliche Auflagen auch Mundschutz und Mindestabstand, deswegen müssen wir darauf achten, dass nur die zum Zeitpunkt der Veranstaltung zulässige Höchstzahl an Personen in den Bürgersaal gelassen wird. Es kommen nur geladene Gäste und Vertreter von fast allen Cliquen. Zum Beginn des Nierli-Essens wird aufgrund der Corona-Pandemie die Gäste aber auch ein Novum erwarten. Darüber verrate ich aber nicht mehr.

Wie geht es mit der Fasnachtskampagne weiter?

Wir planen erstmal den 11.11. und alles andere steht noch unter Vorbehalt wegen der Corona-Pandemie. Die nächste Veranstaltung wäre unsere Ordensverleihung im Januar, wo langjährige Mitglieder geehrt werden und auch die Orden des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte verliehen werden. Wir beabsichtigen, auch zwei Zunftabende durchzuführen. Wenn die jetzigen Auflagen weiterbestehen, wird es fragwürdig, ob wir die Zunftabende durchführen können. Für den Umzug sind wahrscheinlich noch strengere Maßnahmen einzuhalten. Ob hier die 2G-Regel reicht, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die höheren Auflagen können wir aber nicht umsetzen, dann müssten wir die Veranstaltungen wieder absagen. Wir hoffen aber darauf, dass die Inzidenzzahlen wieder sinken.

Zur Person: Michael Birlin (67) wohnt in Degerfelden. Er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Seit 2012 ist er Oberzunftmeister der Narrenzunft Rheinfelden.