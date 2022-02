von Verena Pichler

„Wir suchen Sie!“ steht auf großen Bannern vor Baustellen, auf den Stellenanzeigen im Glaskasten vorm Rathaus und im Netz. Allein – gefunden hat die Stadt fürs Bauamt bislang kaum einen neuen Mitarbeiter für die vielen vakanten Stellen. Der Mangel wirkt sich auch auf die Leistungsfähigkeit aus, die verbliebenen Mitarbeitenden sind teils in Doppelfunktion tätig.

Tobias Obert, stellvertretender Leiter des Stadtbauamts. | Bild: Verena Pichler

Tobias Obert, kommissarischer Leiter des Stadtbauamts, eröffnet die aktuelle Stellensituation mit der einzigen positiven Nachricht. „Die Baurechtsabteilung ist komplett.“ Daneben aber wird es dünn: In der Stadt- und Umweltplanung fehlen nach wie vor zwei Köpfe, nachdem Christiane Ripka und Moritz Reichenbach gekündigt hatten. Besonders prekär sieht es im Tiefbauamt aus, dem drei Techniker fehlen und auch ein Ingenieur. Ende des Jahres geht außerdem ein weiterer Mitarbeiter in Rente.

Mitarbeiter übernehmen mehrere Funktionen

„Viele Mitarbeiter übernehmen derzeit auch mehrere Funktionen“, schildert Obert. Immerhin: Mit Tabea Lerch ist eine neue Klimaschutzmanagerin an Bord, deren Stelle nicht mehr dem Amt für Gebäudemanagement, sondern dem Bauamt zugerechnet wird. Auch die vakante Stelle des Energiemanagers konnte nachbesetzt werden, zum 1. April tritt die Nachfolgerin von Michael Schwarz ihren Dienst an.

Rheinfelden Der Personalmangel spitzt sich im Rathaus zu Das könnte Sie auch interessieren

Spürbar wird dieser Mangel besonders im Alltagsgeschäft, von dem die Bürger eher wenig wissen. Etwa 300 Bauanträge pro Jahr müssen bearbeitet werden. „Viele davon sind konfliktbehaftet, weil in Siedlungsgebieten gebaut wird.“ Das führe häufig zu Einwänden der Anwohner.

Ab Frühjahr laufen rund 40 kleinere und größere Baustelle im gesamten Stadtgebiet parallel. Die sind zwar auch fremdvergeben; aber die Kontrolle obliegt der Stadt. „Wir müssten eigentlich noch stärker kontrollieren, weil auch bei den Baufirmen Personal fehlt und es dadurch eher mal zu Ungenauigkeiten kommt“, sagt OB Klaus Eberhardt. Dieses Problem ziehe sich durch alle Ebenen. „Nehmen Sie die Radwegeplanung des Landes. Die machen aktuell gar nichts mehr.“

Hier muss die Stadt auf die Bremse treten

Auch bei der Ausweisung neuer Baugebiete oder großer Tiefbauprojekte muss die Stadt auf die Bremse treten. Einerseits finanziell, andererseits aber auch, weil die personellen Ressourcen fehlen. „Dankenswerterweise hält der Gemeinderat sich gerade mit neuen Forderungen sehr zurück“, sagt Obert.

Obwohl die Stadt seit Monaten Stellenanzeigen lanciert und auch mit großen Bannern an Baustellen auf die freien Stellen hinweist, ist der Rücklauf ziemlich mau. „Einen Straßenkontrolleur konnten wir gewinnen, er wechselt im Juni von Lörrach zu uns“, so Obert. Die Anzeigen auf digitalen Jobplattformen locken zwar Interessierte aus dem Ausland an. „Wir hatten Bewerbungen aus Russland und Brasilien“, sagt Obert.

Rheinfelden 3300 Haushalte in Rheinfelden haben bereits einen Glasfaser-Anschluss Das könnte Sie auch interessieren

Aber sobald man mit den Bewerbenden telefoniere, kristallisiere sich schnell heraus, dass diese nur auf die Jobbeschreibung hin die Annonce angeklickt hätten. „Spätestens, wenn sie feststellen, wo Rheinfelden liegt, schwindet das Interesse.“ Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, gewinnt für Eberhardt dennoch an Bedeutung, auch wenn „das nicht der Rettungsanker“ ist. Bei pädagogischen Fachkräften und in der Pflege gibt es bereits spezielle Agenturen, die gezielt im Ausland nach Personal suchen. „Meines Wissens gibt es das für technische Berufe noch nicht.“

Arbeitsgruppe Im Rathaus Rheinfelden wurde aufgrund der Situation eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich dem Thema Personalgewinnung widmet und Ideen ausarbeitet. Ein Fokus liegt dabei auf stärkerer Ausbildung im eigenen Haus, auch wurde ein BA-Studienplatz in Kooperation mit der Dualen Hochschule Moosbach ausgeschrieben.

„Wir müssen auch die Stellenprofile anpassen“, sagt der OB. Das heißt, dass auch Bewerbende zum Zug kommen, die ins jeweilige Fach vielleicht noch eingearbeitet werden müssen. Dabei kommt den Mitarbeitenden im Haus als Mentoren für die Neuen eine wichtige Rolle zu. „Natürlich ist das erstmal eine Mehrbelastung, die die Arbeitskraft reduziert“, sagt Eberhardt. Langfristig werde sich das jedoch auszahlen. Auch müsse man die Anzeigen überarbeiten, Projekte und Zukunftsaufgaben in den Mittelpunkt stellen, um attraktiver zu sein.

Mehr Gehalt kann die Stadt nicht zahlen

Denn mehr Gehalt kann die Stadt kaum bezahlen. Die Tarifverträge gäben wenig Spielraum. Den aber sieht der OB durchaus, wenn es um die Zusammenarbeit mit dem Personalrat geht. „Wenn wir beispielsweise überlegen, wie wir Mütter wieder in die Arbeit zurückholen und was wir ihnen anbieten können, ist es schwierig, wenn es seitens des Personalrats heißt, dass dieses oder jenes dann auch die anderen Mitarbeiter bekommen müssen.“ Hier brauche es die aktive Unterstützung.

Die Mehrbelastung im Bauamt sei an den Mitarbeitenden nicht spurlos vorbeigegangen. „Aber es herrscht eine gute Grundstimmung und jeder ist motiviert“, findet der kommissarische Chef Obert. Und wenn der Aktenstapel der einen oder dem anderen doch mal über den Kopf wachse, helfe ein Gespräch. „Und tief durchatmen.“