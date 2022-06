von Boris Burkhardt

Wappen sind in Mittel- und Südeuropa das Symbol für die Selbständigkeit einer Gemeinde. Besonders heutige Ortsteile tragen ihre ehemaligen Gemeindewappen mit Stolz. Wir stellen in einer Serie Geschichte und Bedeutung aller Wappen in beiden Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt vor.

Blasonierung: In Silber auf grünem Schildfuß eine grüne Tanne mit schwarzem Stamm, an dem sich beidseits je ein roter Löwe aufrichtet.

Entstehung und Bedeutung: Die Wahl der Wappenbilder bleibt im Dunkeln. Tanne und Löwen finden sich bereits im ersten Siegel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo der Wipfel den oberen Schildrand durchbricht. Spätere Siegel zeigen einen heraldisch rechtsgewendeten aufrechten Löwen, der eine Pflug-schar in den Pranken hält. Auch andere landwirtschaftliche Sinnbilder kommen vor. 1902 machte das Generallandesarchiv einen Vorschlag nach der heutigen Form; es dauerte aber 50 Jahre, bis die Gemeinde den Entwurf als Wappen annahm. Die frühere Erklärung der Tanne als Symbol für die Zugehörigkeit Nordschwabens zur Grafschaft Hauenstein, wie zuletzt durch Fridolin Jehle in der Kreischronik Säckingen, ist nicht richtig: Nordschwaben gehörte nie zu diesem Herrschaftsgebiet. Die Interpretation der roten Löwen als Hinweis auf die Habsburger hingegen wäre möglich. Harald Huber gesteht im „Wappenbuch Landkreis Lörrach“ aber zu, dass die Figuren einfach nur aus Freude an ihrer Optik gewählt worden sein könnten. Es gibt einen Ortsadel derer von Nordschwaben, deren Wappen aber keinerlei Berücksichtigung beim Entwurf des modernen Gemeindewappens fand. Das Wappensiegel des Ruodolf von Nortswaben zeigt 1396 im Schild einen Schrägrechtsbalken, aus dem eine Lilie herauswächst.

Ähnliche Wappen: Ein Wappen mit Tanne und Tier trägt auch die Stadt Titisee-Neustadt. Beim Tier handelt es um ein rotes Eichhörnchen, das im Wipfel sitzt. Nach Auskunft der Stadt symbolisiert das Eichhörnchen das „Sammeln, Horten, Bewahren und die Vorbereitung auf andere Zeiten“, den Winter oder im übertragenen Sinne Zeiten des Mangels. Aber auch genau dasselbe Wappenmotiv wie Nordschwaben, die Tanne mit den beiden zugewendeten Löwen, kommt laut dem Hobbyheraldiker Alfred Dobler in einigen Schweizer Familienwappen vor.

Quellen: Harald Huber, „Wappenbuch Landkreis Lörrach“ 1984, und Schweizer Familienheraldik-Projekt chgh.ch.