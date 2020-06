von Ralf H. Dorweiler

Walter Kähny lässt mit seinen 95 Lebensjahren manchen 80-Jährigen alt aussehen. Er ist gut zu Fuß und lacht viel, wenn er redet. Er erinnert sich nicht nur an viele Einzelheiten seines erfahrungsreichen Lebens, sondern bringt alles gleich mit den zugehörigen Jahreszahlen in Verbindung. Auch und vor allem die Erlebnisse, die er als junger Bursche hatte. Die Erinnerungen an den zweiten Weltkrieg und seine Kriegsgefangenschaft in England sind ihm besonders präsent.

„Freund und Feind“ auf einem Foto. Walter Kähny (vorn, Mitte) im Kriegsgefangenenlager in England mit anderen Deutschen und Engländern. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Walter Kähny sitzt am Tisch vor seinem Haus in Minseln. Vor ihm liegen ein Fotoalbum und ein Buch in Din-A4-Format, in dem zahlreiche Zettel die Stellen markieren, die er schnell finden möchte. Den Inhalt hat er zusammen mit seinem Bruder Adolf Kähny zusammengetragen. Das Buch enthält die Briefwechsel der Söhne mit den Eltern im Krieg. Sein eigenes Tagebuch aus den Jahren 1943 bis 1946 ist auch darin notiert.

Walter Kähny ist der Sohn eines Landwirts und Gemeinderechners. Er wuchs mit fünf Brüdern in Adelhausen auf und besuchte dort die Volksschule. „Ich war gerne in der Schule“, sagt er, dann lacht er vor sich hin und meint: „Man kann sagen, ich bin durchgekommen.“

Im Januar 1943 musste er als 17-Jähriger zum Arbeitsdienst. Drei Monate später ging es zur Grundausbildung als Infanterist nach Mulhouse. Der Marschbefehl brachte ihn an die südliche Atlantikküste des besetzten Frankreichs, bevor er im Januar 1944 an die Kanalküste versetzt wurde nach Berckplage im Departement Pas-de-Calais, wo die Deutschen mit einer Invasion der Alliierten rechneten. Kähny, der an Panzerabwehrkanonen ausgebildet war, verbrachte die Zeit dort im zum Geschütz zugehörigen Bunker.

Als die Alliierten schließlich am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten, blieb seine Stellung unbehelligt. „Wir wussten aber, dass in der Normandie der Teufel los war“, sagt er weit ernster als zuvor. Kähny schweift nicht oft ab. Ihm zuzuhören ist, wie ein Geschichtsbuch zu lesen. Die Daten und Fakten sitzen, über die Gefühle zu sprechen, fällt ihm allerdings sichtlich schwerer. „Wollen Sie jetzt etwas über die Gefangenschaft hören?“, fragt er und schon lacht wieder. „Man soll immer so lange lachen, wie es zum Weinen nicht reicht“, erklärt er.

Ab Mitte August 1944 wurde er mit sechs anderen an die innerfranzösische Front beordert. Einem Flugzeugangriff entkamen sie unverletzt. Am 31. August fanden sie sich plötzlich in einem Dorf von Franzosen umstellt. Die Deutschen ergaben sich, wurden entwaffnet und in einen Stall gesperrt. „Später kam ein englischer Soldat und hat uns gefilzt. ,Hands up!‘, hat er gerufen, Hände hoch!‘“

18 Jahre alt war Kähny damals, einer der jüngsten Soldaten. Aber es gab eine Menge junge Männer wie ihn. Zu Fuß oder per Lastwagen ging es bis zur Landungsstelle in der Normandie. Mit einem Schiff wurden sie nach England übergesetzt.

„Während uns die Wehrmacht in Viehtransportern herumgefahren hatte, haben uns die Engländer in richtige Personenzüge gesetzt“, erzählt er über die unterschiedliche Behandlung durch das eigene Kommando und den „Feind“. Er war überrascht von den Engländern. Während er in Frankreich Angst um sein Leben hatte, war die Angst in England verschwunden.

Unterricht in Deutsch und Englisch

Im Lager in Malton erhielten die jugendlichen Gefangenen wie er sogar Deutschunterricht auf Realschulniveau und Englischunterricht. Dazu gab es Theatergruppen und Orchester. Tagsüber ging es mit einem Wachposten zur Arbeit aufs Feld. Kartoffeln und Rüben sollten geerntet werden. „Ich war die Felder gewohnt, die wir in Adelhausen hatten. Als ich die Felder in Malton sah, stand mir erstmal der Mund offen“, erzählt er. „Die waren riesig, sechs oder sieben Hektar.“

Nach der Entlausung bei der Ankunft und der Einkleidung in britische Uniformen, die so eingefärbt waren, dass man die Gefangenen erkennen konnte, sah man sich keiner außergewöhnlich strengen Bewachung gegenüber. „Der Kommandant hat gesagt, dass Abhauen zwecklos ist. Es sei ja sowieso rundherum Wasser.“ Und es habe auch keine Fluchtversuche gegeben. Die meisten Deutschen waren froh, den Kriegshandlungen entkommen zu sein. „Wir hatten Ruhe, was will man da abhauen?“, fragt Kähny lachend.

Allerdings gab es auch „die Anderen“. Kriegsgefangene, die weiter an einen „Endsieg“ glaubten und die Ideologie der Nationalsozialisten auch im Lager weiter beibehalten wollten. Doch das sei nicht zugelassen worden. „Die wurden dann in ein anderes Lager versetzt.“

Am 8. Mai 1945 kam der Wachposten auf den Acker und sagte: „War finish, work finish, we go home!“ Kähny strahlt. „Der Krieg ist zu Ende, die Arbeit ist zu Ende, lasst uns nach Hause gehen“, heißt das übersetzt. Mit „nach Hause gehen“ meinte er aber erst einmal das Gefangenenlager, wo ihnen zwei Feiertage zugebilligt wurden. Zurück in die Heimat ging es lange noch nicht, Kontakt gab es nur über Briefe. Erst im November 1946 erhielt Kähny seine Entlassungspapiere. Die Reise dauerte mehrere Tage. Von Maulburg aus ging er den Rest zu Fuß nach Hause.

Schnell wird klar, dass auch der Rest des Lebens von Walter Kähny einen Artikel wert wäre. 1948 begann er, bei der Firma Schöpflin zu arbeiten, wo er in den 50er Jahren einer der ersten EDV-Programmierer Deutschlands wurde. „Ich habe mit Lochkarten angefangen und mit Datenbanken aufgehört“, sagt er. 1954 lernte er seine heutige Ehefrau Gisela kennen, 2017 feierten sie diamantene Hochzeit. Vier Kinder, neun Enkel und neun Urenkel haben sie, bald zehn. Einen Tipp für ein hohes Alter hat Kähny auch parat: „Rotwein ist für alte Knaben, eine von den besten Gaben!“ Aber nur ein Viertele...