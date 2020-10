von Rolf Reißmann

Die Waldbegehung wurde in diesem Jahr etwas reduziert, zwar nahmen auch diesmal wieder Vertreter aus allen Fraktionen des Gemeinderates teil, dennoch aber nur in kleineren Gruppe. Bernhard Schirmer, Forstbezirksleiter in Kandern, und Revierförster Thomas Hirner führten die Gruppe an mehrere Waldabschnitte, um sowohl aufgetretene Schäden als auch erste Anpflanzungen für Wälder der Zukunft kennenzulernen.

Vor kurzem zogen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und die beiden Forstfachleute Bilanz der Waldbegehung „Wir haben sehr eindrückliche Beispiele eines schnellen und hoffentlich auch robusten Aufwuchses gesehen,“ freute ich der Oberbürgermeister. „Aber wir haben auch einen Eindruck davon erhalten, mit welchem Ideenreichtum und Aufwand die Forstfachleute an die Bewältigung der Schäden gehen.“ Dringlich sei der Waldumbau, denn sowohl die Schäden durch Insekten als auch durch Klimaveränderungen nähmen drastisch zu.

Der Aufbau von Jungbeständen, so erläuterte Bernhard Schirmer, nehme immer größeren Raum ein in der Arbeit der Forstwirtschaft. So seien bereits in den vergangenen Jahren 30 Baumarten gepflanzt worden, die in der Vergangenheit hier keine Rolle spielten. Zunächst fasste er die Ergebnisse der Zwischenrevision zur langfristigen Forsteinrichtaug im Stadtwald zusammen.

Klimabedingte Waldschäden

Angesichts klimabedingter Waldschäden sei der planmäßige Hiebsatz pro Jahr um rund 400 Festmeter zu verringern, denn in vorher nicht erkennbarer Menge komme immer wieder Schadholz hinzu. Als zweiten Schwerpunkt nannte Schirmer die Jungbestandspflege. Bis zum Alter von 30 Jahren sind in jungen Wäldern Pflegemaßnahme erforderlich, zum Teil mit beträchtlichem Aufwand. Bis 2023 seien Intensivmaßnahmen zur Neupflanzung und Pflege der Jungbestände Schwerpunkt der Forstarbeiten. Waldnaturschutz erhält ebenfalls wachsende Bedeutung im Forst. Hier habe Rheinfelden mit der Umsetzung des Totholzkonzeptes im städtischen Wald bereits gute Vorarbeit geleistet.

Inzwischen kamen auch sogenannte Habitatbaumgruppen dazu, Bereiche, die sich praktisch selbst überlassen werden. Immer offensichtlicher werden die klimabedingten Waldschaden. Dabei ging der Forstbezirksleiter auf die vor allem seit 2018 durch die heißen Sommer enorm vorangeschrittene Austrocknung ein. Inzwischen seien vielfach Baumarten betroffen, die noch vor einigen Jahren als relativ resistent galten, vor allem Buchen, Fichten und Eschen. Für den weiteren Waldumbau legte das Forstamt bereits dynamische Baumarteneignungskarten an. Dabei kommt Fichten keine Bedeutung mehr zu, aber auch die Bestände von Buchen müssen künftig neu bedacht werden, das sie bei weitem nicht mehr solch optimale Bedingungen finden wie in früheren Jahrhunderten.

Am Zustand der Krone sei dies zu erkennen. „Ich vergleiche das mit dem Fiebermessen beim Menschen, eine schwache, nicht mehr dichte Baumkrone zeigt das an, was wir bei uns auf dem Fieberthermometer ablesen,“ sagte er. Schließlich komme die Klimaschutzfunktion des Waldes hinzu. So sei nicht nur der Wald als Einheit klimaschützend, sondern auch das geerntete Holz bindet als Baustoff Kohlendioxid. Ein Beispiel der drastischen Veränderungen in den Beständen sind die Fichten. 1982 standen sie im Stadtwald auf rund 400 Hektar, mittlerweile gibt es nur noch 200 Hektar Fichtenwald. Diese Baumart werde wohl in absehbarer zeit verloren gehen. Klaus Eberhardt lobte in diesem Zusammenhang, dass die Förster so weit vorausdenken, für sie sei generationsübergreifende Arbeit der Alltag.