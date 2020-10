von ´Von Heinz Vollmar

Das Bild des Waldes hängt maßgeblich mit der Klimaveränderung zusammen. Bisherige Baumarten fallen dem Temperaturanstieg und der Trockenheit zum Opfer. Die Forstwirtschaft versucht mit erheblichem Aufwand, etwas für die Artenvielfalt zu tun und dem Wald gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu helfen. Wenn jedoch nichts gegen die weitere Klimaveränderung getan wird, drohen die Bemühungen der Förster und Waldbesitzer schon bald zunichtegemacht zu werden. Mit diesem Fazit endete die 52. Waldbegehung in Herten mit Forstrevierleiter Gerd Fricker. Die Begehung zeigte ein Szenario auf, das sich zwischen Hoffen und Bangen bewegt.

Fricker sprach sich für eine geordnete Forstwirtschaft aus, die alle Funktionen beinhaltet. Der von Experten geforderten großräumigen Stilllegung ganzer Wälder erteilte er eine Absage. Sie würde das Gegenteil dessen bringen, was gebraucht werde. Der Revierleiter sprach sich für eine regionale Erzeugung aus. Insofern müsse neben den ökologischen Gesichtspunkten auch der ökonomische Aspekt beachtet werden. Er selbst, Kollegen und Waldbesitzer setzten sich seit Jahren mit dem Klimawandel auseinander.

Mit Interesse betrachteten die Teilnehmenden eine abgeholzte Fichtenwaldfläche des St. Josefshauses, die durch Trockenheit geschädigt war und sich gegen den Borkenkäfer nicht wehren konnte. Fricker skizzierte hier die Folgen des Klimawandels. An jener Stelle würden nun Laubbäume gepflanzt.

Durch den Borkenkäferbefall habe Fichtenholz ein massives Qualitätsproblem. Dennoch werde das Hackholz in Zellstoffindustrie, Heizkraftwerken und Großgärtnereien verwendet. Strengere Winter, Mikroorganismen und auch der Specht hätten früher den Borkenkäfer bekämpft. Durch Trockenheit und Klimaerwärmung erzielten diese Feinde des Käfers heute aber keine Wirkung mehr.

Notabwürfe des Laubs

Von Notabwürfen des Laubs im Sommer berichtete Fricker bei der Buche. Auch dafür sei die Trockenheit verantwortlich. Was eine Nesterpflanzung ist, erfuhren die Teilnehmer in einem Waldbereich, wo der Orkan Lothar vor 20 Jahren mehr als fünf Hektar Wald verwüstet hat. Hier werden in Gruppen (Nestern) Bergahorn, Hybridnuss, Elsbeere, Winterlinde und Vogelkirsche angepflanzt, um Artenvielfalt zu erzielen. Am Ende der nahezu vierstündigen Veranstaltung sprach sich der Forstrevierleiter dafür aus, den Holzbau in der Stadt voranzutreiben und Hackschnitzelheizungen einzurichten. In Bezug auf staatliche Fördergelder beklagte er eine nach wie vor überbordende Bürokratie bei der Antragstellung.

Die Bevölkerung forderte Fricker auf, die für den Wasserabfluss so wichtigen Dolen nicht mit Grünschnitt zu verstopfen, was im Hertener Forst vielerorts zu einem Ärgernis werde. Er verteidigte die Sanierung an Wegeböschungen. Diese seien nicht nur für das Durchkommen der Forstmaschinen wichtig, sondern auch für das Gedeihen von Sträuchern und anderen Gewächsen am Wegesrand.