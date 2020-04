von Ralf H. Dorweiler

Die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Rheinfelden steht am kommenden Sonntag, 26. April, an. Mit dem amtierenden OB Klaus Eberhardt gibt es dafür nur einen Bewerber. Das und die aktuelle Corona-Situation hat einige Leserbriefschreiber auf den Plan gerufen, die fordern, man solle die Wahl verschieben oder ausfallen lassen. Warum das nicht geht, erklärt Paul Witt, Rektor a.D. der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, ein Experte für Kommunalrecht und Kommunalpolitik, der in der Bürgermeisterforschung aktiv ist.

.Kommt es öfter vor, dass es bei Wahlen nur einen Bewerber gibt? Eindeutig. Bei Wahlen, bei denen nur der Amtsinhaber antritt, ist das der häufigst vorkommende Fall. Der Amtsinhaber hat in der Regel einen Amtsbonus. Ein ernstzunehmender Kandidat tritt nur an, wenn er eine reelle Chance sieht, die Wahl gewinnen zu können. Er hat kein Interesse, sich zu verheizen, also bei einem neuen Versuch erklären zu müssen, warum er bereits gescheitert ist. .Hat man bei nur einem Kandidaten eine Wahl? „Eine Wahl haben“ bedeutet doch, dass man zwischen zwei oder mehr Möglichkeiten entscheiden kann? Doch, man hat eine Wahl. Man kann den Bewerber wählen oder nicht, zum Beispiel, indem man den Stimmzettel ungültig macht oder nicht zur Wahl geht. Im Gesetz spricht man auch dann von einer Wahl, wenn es nur einen Bewerber gibt.

.Kannman die OB-Wahl verschieben, bis sich ein Gegenkandidat findet? Wenn eine Wahl ausgeschrieben ist, bei der es in der Bewerbungsfrist einen oder mehr Kandidaten gibt, geht es nicht, die Wahl zu verschieben. Hätte es gar keinen Bewerber gegeben, wäre es nötig geworden, die Wahl neu auszuschreiben. In Baden-Württemberg kommt das aber so gut wie nie vor.

.Wenn ohnehin klar ist, wer OB wird: Könnte man das Geld für die Wahl nicht sparen, indem man sie ausfallen lässt? Das geht nicht. Die Amtszeit eines Oberbürgermeisters endet nach acht Jahren. Dann muss er wieder- oder ein neuer OB gewählt werden. Eine neue Amtszeit kann rechtlich nur durch die Wahl bedingt werden. Es könnte schließlich vorkommen, dass eine Mehrheit doch gegen den Amtsinhaber wäre. Würde man die Wahl absagen, würde man der Mehrheit die Möglichkeit nehmen, zum Beispiel eine andere Person zu nennen. Das wird alles über das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung geregelt.

