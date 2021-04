von Rolf Reißmann

Am östlichen Ende des Stadtgebietes, dort wo Riedmatt endet, soll ein neues Wohnhaus entstehen. In der Brombachstraße plant ein Investor den Abriss eines bestehenden Hauses und möchte ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen errichten. Dieses soll 28 Meter lang und 15 Meter hoch werden – also deutlich größer als die vorhandene Bebauung. Der Ortschaftsrat Karsau hat Bedenken, nun formiert sich auch in der Nachbarschaft Widerstand. Die Grünen-Gemeinderatsfraktion will das Thema in den Bau- und Umweltausschuss holen.

Die Vorbehalte haben mehrere Gründe: Einmal werde mit dem Koloss eine massive Versiegelung erreicht, zum anderen sei die Außenwirkung für den bisher locker bebauten Ortsteil viel zu massiv. Wohnungsnot als Grund für den Bau anzuführen, verbiete sich, meinte der Ortschaftsrat, stattdessen gehe es wohl einzig um Gewinnmaximierung für den Investor.

Die Folgen seien auch bei der unzureichenden Planung von Stellplätzen zu erkennen. Lediglich vier Garagen und drei Stellplätze habe der Antragsteller vorgesehen. Damit würde aber ein Parkplatzproblem auf der Brombachstraße entstehen.

Anwohner halten geplante Zahl an Parkplätzen für zu gering

Die Einwohner von Riedmatt, nicht gerade günstig vom öffentlichen Nahverkehr bedient und abgelegen, sind auf den Individualverkehr angewiesen. Zwei Autos, so wissen die Anwohner, seien eigentlich normal, um das Familienleben zu gestalten. Bei dem vorgesehenen Ausmaß des Gebäudes muss also mit mindestens sechs, eventuell auch mehr weiteren parkenden Autos an der Brombachstraße gerechnet werden.

Bei einem Ortstermin beschrieben die Nachbarn Yvonne und Herbert Glatt sowie Michael Strittmatter ihre Bedenken. Die Ausmaße des Gebäudes würden die Nachbarn erheblich beeinträchtigen. Sei es durch Beschattung oder durch die hohe Position des Neubaus.

Über eine Rampe soll dann der hintere Bereich angefahren werden, dafür sind unmittelbar an den Grundstücksgrenzen Stützmauern erforderlich. „Uns wurde einst zugesagt, dass der Neubau weniger groß werden könne, nun aber steht ein solcher Koloss vor der Bewilligung“, klagte Glatt.

„Der Neubau soll dreimal so groß wie das Bestandsgebäude werden, das wäre eine katastrophale Auswirkung auf das Ortsbild.“ Bisher stießen die Anwohner mit ihren Bedenken bei der Baurechtsabteilung der Stadt auf wenig Gehör. Vielleicht seien dafür auch unzulängliche Angaben die Ursache, die bei der Erstellung des Prüfschemas für städtebaulich bedeutsame Vorhaben entstanden.

So wurden die Fragen nach der Ortsbild prägenden Lage, Veränderung der städtebaulichen Figur verneint, ebenso die zu erwartende Wirkung des Riesenhauses mit seiner enormen Kubatur als nicht prägend für die Umgebung eingeordnet. Regelrecht verblüffend sei die Aussage auf diesem Fragebogen, dass die die Ausnutzung des Grundstückes nicht signifikant erhöht werden solle. Sogar das hintere Grundstück aber wird wohl mit in Anspruch genommen.

Dass die Nachbarn mit ihren Befürchtungen nicht allein stehen, zeigt eine Unterschriftensammlung, 156 Einwohner von Riedmatt, alle älter als 18 Jahre, wandten sich damit gegen den Neubau in dieser Größe.

156 Einwohner sprechen sich gegen das Projekt aus

Auch die zum Ortstermin gekommenen Gemeinde- und Ortschaftsräte Uwe Wenk und Eckart Hanser sowie die Ortschaftsräte Sybille Jung und Uwe Tittmann unterstützten die Nachbarn. „Uns geht es nicht darum, einen Neubau zu verhindern“, sagte Ortsvorsteher und Gemeinderat Jürgen Räuber. „Aber die Größe dieses Vorhabens ist einfach überzogen. Damit soll galant in die zweite Reihe hinein gebaut werden, diese Planung ist nicht ortsbildverträglich, deshalb bereitet sie uns keine Freude.“

Unbedingt sollte auch das Ordnungsamt seine Position darlegen, weil hier eine übermäßige Belastung der Brombachstraße zu erwarten sei. Bisher wurden die Einwände der Anwohner von der Baurechtsbehörde wenig beachtet, doch vor wenigen Tagen kam von dort die Information, dass nun doch umgeplant werden solle.

Die Unterschriften wurden inzwischen an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt übergeben. Zunächst wurde das Genehmigungsverfahren erst mal gestoppt. Auch fehle für den Abriss des Bestandsgebäudes noch ein Gutachten, sagte Nachbar Michael Strittmatter.

Die Hoffnung der Riedmatter Anwohner auf ein neues Gebäude, das besser in die Umgebung passt, erhielt damit wieder etwas Aufwind – zumal am Montag auch die Gemeinderatsfraktion der Grünen beantragt hat, dass sich der Bau- und Umweltausschuss mit dem Thema befassen solle. Der Ortschaftsrat habe durch die Ablehnung des Vorhabens sein Vorschlagsrecht wahrgenommen, schreibt Fraktionsvorsitzender Heiner Lohmann, also müsse nun „das zuständige Gremium des Gemeinderats eingeschaltet werden“.