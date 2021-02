von Valentin Zumsteg

Vor rund sieben Jahren haben Mariangela und Jürg Christoffel an der Fröschweid 11 ihr Gniesser-Bistro eröffnet. „Am Anfang war es nicht ganz einfach, doch seither läuft es sehr gut“, erklärt Jürg Christoffel. Als im vergangenen Frühjahr der Lockdown verhängt wurde, reifte bei dem 68-Jährigen aber der Entschluss, den Betrieb, zu dem auch ein Laden mit italienischen Produkten gehört, in neue Hände zu geben. „Wir dachten, es dauert sicher zwei bis drei Jahre, bis wir eine passende Nachfolge finden“, so Christoffel, der auch als Immobilienmakler tätig ist. Doch es kam anders: Vier Interessenten meldeten sich, darunter Andi Probst und seine Schwester Eveline Wellauer. Die Chemie stimmte und so gibt es nun bald einen Pächterwechsel.

Bis Ende Februar sind die Christoffels noch auf dem Lokal, das derzeit wegen Corona geschlossen bleiben muss und nur Heimlieferung und Take-away anbietet. Im März werden die Räume leicht umgebaut und angepasst. Wenn alles klappt und es die Corona-Situation zulässt, soll die Neueröffnung am 1. April gefeiert werden. „Dock 11“ nennen Andi Probst und Eveline Wellauer ihr Lokal. „Dock wegen der Schifflände, die gleich vor der Tür ist, und 11 wegen der Hausnummer“, schildert Andi Probst, der bisher bei der Kantonspolizei Baselland arbeitete. Für ihn geht mit dem eigenen Lokal ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Ich bin teilweise in einer Beiz aufgewachsen. Es war für mich schon lange ein Traum, einen eigenen Gastrobetrieb zu eröffnen. Wenn, dann aber nur in Rheinfelden und nur an diesem Standort. Als ich das Inserat sah, war für mich die Sache klar“, erzählt Probst, der im Städtchen wohnt. Zusammen mit seiner Schwester, die Köchin ist und über das Wirtepatent verfügt, will er das „Dock 11“ als Bistro-Bar führen. Die Ambiance soll ein bisschen an eine Hafenkneipe erinnern, sagt Probst.

Am 1. April kommt es voraussichtlich noch zu einer zweiten Neueröffnung. Denn Jürg und Mariangela Christoffel geben zwar das Gniesser-Bistro an der Fröschweid in andere Hände, doch sie wollen am Zähringerplatz – dort, wo früher das Tourismus-Lokal untergebracht war – ein neues kleines Lokal starten. Im „Piccola Pausa“ werden sie italienische Produkte und Geschenkkörbe anbieten. Auch eine kleine Gastronomie soll dazugehören. Andi Probst betont in diesem Zusammenhang: „Ich habe absolut kein Problem damit, dass sie weitermachen. Das war von Anfang an klar. Rheinfelden braucht attraktive Lokale, die sich gegenseitig befruchten.“