von Ralf H. Dorweiler

Der Mitarbeiter des ZDF war erstaunt, als er das Kraftwerk Rheinfelden sah, das sich vor zehn Jahren noch im Bau, aber kurz vor der Fertigstellung befand. Der Kameramann hatte nämlich ein Atomkraftwerk erwartet. Stattdessen hatte ihn die Redaktion zu einem Wasserkraftwerk geschickt. Alles wegen einer Person: Bundeskanzlerin Angela Merkel stattete der Baustelle einen Besuch ab. Der Besuch war kurz, aber intensiv.

Die Delegation Angela Merkel wurde bei ihrem Besuch in Rheinfelden von Ministerpräsident Stefan Mappus und Wirtschaftsminister Rainer Brüderle begleitet. In der Mitte der Brücke, flankiert von bundespolitischen und Landesfarben zur einen und Schweizer und Kantonsfarben zu anderen Seite, standen die Politiker auf einem roten Teppich. Der Rhein lag ihnen zu Füßen. In Vertretung des erkrankten Bundesrats Moritz Leuenberger begrüßte der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann die Delegation, die vom früheren EnBW-Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Villis, Martin Steiger (Geschäftsleitung Energiedienst), Armin Schuster (CDU-Bundestagsabgeordneter) sowie Alfred Winkler (SPD-Landtagsabgeordneter), OB Eberhard Niethammer, Walter Holderried (Erster Landesbeamter) sowie Rainer Vierbaum als Vertreter von Evonik begleitet wurde.

Als „Ritterschlag für die erneuerbaren Energien“ hatte Energiedienst die bundespolitische Aufmerksamkeit für das 380-Millionen-Euro-Projekt bezeichnet. Die Kanzlerin machte auf ihrer „Energiereise“ Station in Südbaden, um sich bei einem Kurzbesuch das Maschinenhaus der Anlage anzusehen. Vorgesehen war für diesen Tagesordnungspunkt ein Zeitfenster von gerade einmal 45 Minuten.

Nach der Hubschrauberlandung auf der Richterwiese wird Angela Merkel in Empfang genommen. | Bild: Jannik Schall

Angela Merkel war nicht alleine unterwegs, wie man in der Tageszeitung erfahren konnte: „Nicht nur die Regierungschefin, deren Kurs auf einen schnelleren Ausstieg aus der Atomenergie hinausläuft und deshalb inzwischen von führenden Wirtschaftsvertretern in deutschlandweiten Anzeigenkampagnen angegriffen wird, sondern auch Ministerpräsident Stefan Mappus und Bundesumweltminister Norbert Röttgen sehen sich Europas größte Wasserkraft-Baustelle an, auf der bereits in zwei Maschinen fürs deutsche und Schweizer Netz Strom erzeugt wird.“ Röttgen erschien nicht, dafür war Umweltminister Rainer Brüderle dabei. Und auch der Schweizer Bundesrat Moritz Leuenberger konnte aus gesundheitlichen Gründen die Kanzlerin nicht wie geplant beim Grenzübertritt auf der Stauwehrbrücke in der Schweiz willkommen heißen.

Die IG Pro Steg machte auf den Erhalt des Alten Kraftwerks aufmerksam. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Dafür gab es eine Führung vom Projektleiter des neuen Kraftwerks, Helmut Reif. Der musste sich ranhalten, denn die 45 Minuten der Kanzlerin in Rheinfelden waren dicht getaktet: Nach der Führung durch das Maschinenhaus, im dem bereits zwei von vier geplanten Turbinen Strom aus der Wasserkraft des Rheins erzeugten, gab es weiteres Händeschütteln und ein paar Fragen, dazu wenige Worte an die reichlich erschienene Presse, dann musste die Kanzlerin auch schon weiter.

Schlappe für den Erhalt des Alten Kraftwerks Beim Ringen um das Alte Kraftwerk blieb Bundeskanzlerin Angela Merkel in Deckung. Dabei waren an den Besuch bei der Kraftwerksbaustelle hohe Erwartungen geknüpft. Die IG Pro Steg hatte sich vor dem Besuch ans Kanzleramt gewandt, um etwas Zeit für ihr Anliegen zu erbitten, dass das Alte Rheinkraftwerk als Industriedenkmal erhalten bleiben könne. Man hatte im Vorfeld keine Antwort bekommen. Eine kleine Aktionsgruppe mit Kurt Beretta, Anita Meier und Barbara Biester hatte am Weg der Kanzlerin ein Plakat in die Höhe gehalten: „Warum zerstört Baden-Württemberg das Weltkulturerbe am Rhein?“ Die Hoffnung, dass Angela Merkel darauf aufmerksam würde, hat sich aber nicht erfüllt. Oberbürgermeister Eberhard Niethammer betrachtete den Kanzlerbesuch als „ein Ereignis für die Stadt“, bedauerte aber, dass es nicht gelungen sei, zu diesem positiven neuen Projekt auch die Kür zu gewinnen und das Alte Kraftwerk zu erhalten. Für die Stadtentwicklung wäre es „toll gewesen“, sagte er dieser Tageszeitung nach dem Besuch.

Der Bundestagsabgeordnete Armin Schuster hatte durchblicken lassen, dass Angela Merkel sich als studierte Physikerin „fachlich äußerst intensiv“ habe informieren lassen. Ihre Begeisterung äußerte sie auch vor der Presse: „Chapeau“, lobte sie das Kraftwerk. Und: „Dies ist ein Beispielprojekt für Europa.“