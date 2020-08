von Nina Witwicki

Richtig gute Bücher lassen den Leser vergessen, wo er sich befindet und wer er ist. Er taucht ein in eine Geschichte, die nicht die eigene ist und wird gefangen genommen von der Welt, die dort geschrieben steht. Während der Corona-Pandemie hatten viele Menschen mehr Zeit für ihr Privatleben, doch wurde auch mehr gelesen? Ein Blick hinter die Kulissen der Stadtbibliothek Rheinfelden.

Bücher von Karl May, Leo Tolstoi, Jojo Moyes und Astrid Lindgren stehen sauber geordnet in Regalen. Unweit entfernt gibt es Spiele, DVDs, CDs, Reiseführer und Comics – in der Stadtbibliothek ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei ihrem wöchentlichen Streifzug entlang der hohen Bücherregale findet Jael Höll immer mehrere Medien, die sie für sich und ihren dreijährigen Sohn mit nach Hause nimmt. „Ich bin Stammleserin und hier bekomme ich, was ich brauche“, sagt die 29-Jährige. Während des Lockdowns und der Schließung der Bibliothek habe sie vermehrt das E-Book-Angebot genutzt. Als es dann Mitte April wieder möglich war, Bücher zu bestellen und abzuholen, nutzte sie auch diese Möglichkeit. Ihr Sohn habe nicht in den Kindergarten gehen können und sie nicht zur Uni, deshalb wurde mehr gelesen. Viel mehr und viel Fantasy, erklärt Jael Höll und lacht.

Rund 48.000 physische und rund 12.000 Online-Medien stehen den Kunden der Stadtbibliothek zur Verfügung. Seit dem 7. Juli herrscht dort überwiegend wieder Normalbetrieb. In der Bibliothek muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, Nutzer brauchen in den Räumen einen Bücherkorb, damit kontrolliert werden kann, wie viele Menschen sich darin aufhalten, und jeder darf nur noch eine Stunde lang im Gebäude bleiben. Die Bücher sind alle mit Schutzfolie versehen, die sich leicht abwischen lässt.

Die Arbeit im Lockdown

„Wir haben während des Lockdowns nicht weniger gearbeitet, sondern beispielsweise die Zeit dafür genutzt, alte Medien auszusortieren, neue zu bestellen und ein Konzept für die Wiederöffnung zu erstellen“, erklärt Andrea Strecker, die Leiterin der Stadtbibliothek. Die Theorie, dass seit der Corona-Pandemie mehr gelesen werde als zuvor, kann Strecker bestätigen. Zwar sind die Ausleihzahlen von Januar bis Juli 2020 insgesamt im Gegensatz zum Vorjahr um 18,5 Prozent gesunken, doch das liege vornehmlich an der sechswöchigen Schließung der Bibliothek.

Der Bereich der E-Medien ist hingegen um 25 Prozent gestiegen. „Viele unserer Leser haben mir davon berichtet, dass sie endlich Bücher lesen konnten, die sie schon länger zu Hause liegen hatten oder andere ein zweites Mal gelesen haben“, sagt Strecker. Eltern hätten viel mehr mit ihren Kindern in Büchern gestöbert.

Die Ausleihzahlen

Seit der Wiederöffnung erholen sich die Ausleihzahlen. Im Juli gab es durchschnittlich 245 physische Ausleihen, von Ende Juli bis Ende August bereits 901. Die Anzahl der Online-Ausleihen kann Strecker nicht einsehen. „Ich muss aber dazu sagen, dass der August aufgrund der Ferienzeit immer super läuft“, ergänzt sie.

Bei der Frage, ob denn während der anstrengenden Pandemie-Zeit mehr Unterhaltungslektüre gelesen werde als zuvor, wirft die Leiterin der Stadtbibliothek einen Blick auf ihre Zahlen. In den sechseinhalb Wochen Normalbetrieb sind die großen Hits der Leser in Rheinfelden mit 17 und 16 Ausleihen Lucinda Rileys „Die Sonnenschwestern“, der sechste Band der Bestseller-Serie „Die sieben Schwestern“ und Sebastian Fitzeks Roman „Das Geschenk“.

Die Favoriten

„Im Falle von Fitzek bedeutet das, dass jedes der beiden Exemplare, die wir in der Stadtbibliothek haben, acht Mal in sechseinhalb Wochen ausgeliehen wurde“, erklärt Strecker erstaunt. Durchschnittlich habe ein Nutzer das Buch in vier Tagen gelesen und dann wieder zurückgebracht.

In der Hitliste stehen auch Jojo Moyes „Leuchten der Nacht“ mit fünf Ausleihen und Matthias Brands „Black Bird“ mit elf Ausleihen. Ebenso gut gelesen wurden Sachbücher wie das „Guinness-Buch der Rekorde“ und Bücher mit den Themen Imkerei, Kochen, Garten und Rente. Ebenso erfreut zeigt sich Andrea Strecker über die positive Annahme der Sommerangebote für Kinder der Stadtbibliothek Rheinfelden.