von Horatio Gollin

Nach 48 Jahren ist Schluss mit der Abendrealschule in Rheinfelden unter der Trägerschaft der Erzdiözese Freiburg. Zum kommenden Schuljahr wird ein neuer Standort in Lörrach eröffnet. Beim Podiumsgespräch zum Thema „Bildungsarbeit in der Erwachsenenbildung – im Wandel der Zeit“ wurde deutlich, dass dieser Schritt sinnvoll ist, aber nicht allen leicht fällt.

Bei der Podiumsdiskussion (von links): Christian Strittmatter, Jörg Winkler, Hubert Heidiri, Volker Greßlin, Wolfgang Mühlhaupt, Günter Wanders und Albert Baumgartner. | Bild: Horatio Gollin

Der Absolvent der Abendrealschule

Albert Baumgartner gehörte einer der ersten Klasse an der Abendrealschule Rheinfelden an und machte 1979 den Abschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,3 als Klassenbester. Hubert Heidiri, Fachbereichsleiter Zweiter Bildungsweg bei der Erzdiözese Freiburg, der das Podiumsgespräch moderierte, fragte weshalb Baumgartner sich für den Besuch Abendrealschule entschlossen hatte.

Er antwortete, dass er als Kind im Hotzenwald aufgewachsen sei und zu lange unterwegs gewesen wäre, um eine weiterbildende Schule zu besuchen. Nachdem er seine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen hatte, wollte er Steuerberater werden, wofür die Mittlere Reife vorausgesetzt wurde. Nach dem Abschluss der Abendrealschule konnte er selbstständiger Steuerberater werden.

Die Abendrealschule und die Entwicklung

Die Abendrealschule Rheinfelden wurde am 4. Februar 1974 unter der Trägerschaft der Erzdiözese Freiburg gegründet. Schon im ersten Schuljahr meldeten sich 22 Schüler an, die von sieben Lehrern unterrichtet wurden, erzählte Schulleiter Christian Strittmatter. Um den Abschluss zu machen, mussten die Schüler an vier Abenden in der Woche für drei Jahre die Schulbank drücken. Jährlich kam ein neuer Kurs dazu.

Im Laufe der Jahre stieg der Frauenanteil unter den Schülern und das Durchschnittsalter sank. Strittmatter sagte, dass Frauen den Druck auch eher aushielten als Männer, unter denen der Anteil der Abbrecher größer ist. Nach 48 Jahren geht die Ära der Abendrealschule in Rheinfelden nun zu Ende, da zum Schuljahr 2022/23 die Abendrealschule nach Lörrach umzieht.

Der neue Standort der Abendrealschule

Bis 2021 war die Abendrealschule in der Gertrud-Luckner-Realschule untergebracht, dann fand aufgrund von Renovierungsarbeiten ein Umzug ins Campusgebäude statt. Seitens der Stadtverwaltung wurde angeboten, dass die Abendrealschule künftig am Georg-Büchner-Gymnasium untergebracht werden könnte, erklärte Heidiri.

Allerdings bot sich die Chance, einen neuen Schulstandort in Lörrach zu eröffnen, da dort am Meeraner Platz passende Räume frei wurden, berichtete Jörg Winkler, Referatsleiter Zweiter Bildungsweg bei der Erzdiözese. Um Synergien zu nutzen, entschied der Schulträger, dass die Standorte Rheinfelden, Weil am Rhein und Zell im Wiesental in Lörrach zusammengezogen werden sollen, wo zum kommenden Schuljahr ein Standort mit Abendgymnasium, Abendrealschule und Berufskolleg eröffnet wird.

Die Reaktion auf den Schritt

„Ich stehe heute hier mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagte Günter Wanders, der als erster Schulleiter die Abendrealschule für 30 Jahre lang leitete. Er hoffte, dass es irgendwann wieder einen Abendrealschulstandort in Rheinfelden gebe, da er Zweifel daran hegte, dass viele Schüler den Weg über den Dinkelberg einschlagen würden.

Wolfgang Mühlhaupt, Schulleiter von 2012 bis 2019, sagte: „Mir blutet das Herz, dass wir Rheinfelden verlassen müssen.“ Und Volker Greßlin, Schulleiter von 2019 bis 2020, fügte hinzu: „Für mich war es ein Stück weit ein Schock, dass die Abendrealschule Rheinfelden verlässt.“ Alle drei ehemaligen Schulleiter betonten, dass die Abendrealschule gerade für Menschen mit einer schwierigen Bildungsbiografie eine gute Chance darstellt, und wünschten der Einrichtung am neuen Standort in Lörrach einen guten Start.

So geht es weiter

„Es ist mir ein Anliegen, dass es mit dem zweiten Bildungsweg gut weitergeht“, sagte Jörg Winkler, Referatsleiter Zweiter Bildungsweg bei der Erzdiözese Freiburg. Auch künftig sollen die Schüler im Mittelpunkt stehen, deshalb würden die Standorte zusammengelegt. Die Erzdiözese unterhält künftig vier Standorte für den Zweiten Bildungsweg in Lörrach, Freiburg, Karlsruhe und Offenburg.

Die Schulsozialarbeit könne in Lörrach intensiviert werden und in die Schulräume werde investiert, insbesondere in die digitale Ausstattung. Zudem solle verstärkt mit Hilfsorganisationen und anderen Bildungseinrichtungen wie der Dualen Hochschule Lörrach zusammengearbeitet werden. Hubert Heidiri, Fachbereichsleiter Zweiter Bildungsweg bei der Erzdiözese, sagte, dass es gelte, den Blick nach vorn zur richten. „Es ist ein starkes Bekenntnis für den Hochrhein, dass sich die Erzdiözese nicht einfach zurückzieht“, sagte Heidiri.