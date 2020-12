von Leony Stabla

Seit Beginn der Adventszeit reden die Söhne Jakob (6) und Jonas (5) von unserer Mitarbeiterin Leony Stabla davon, dass sie gerne ein Krippenspiel sehen würden. Deshalb hat die Familie den Weihnachtslivestream der Johannesgemeinde angeschaut.

Die Weihnachtsgeschichte

„Normalerweise hätten wir in diesem Jahr das Krippenspiel gemacht“, sagt Jonathan Butschle im Video der Minsler Gemeinde, „nur leider geht das in diesem Jahr nicht, deshalb haben wir uns eine Notlösung einfallen lassen.“ Was er als Notlösung bezeichnet, ist ein 40-minütiges Video, mit einem Programm für die ganze Familie, das auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar ist. In dieser Weihnachtszeit gäbe es so viel Zeit, sagen die Jugendlichen. So backen sie vor der Kamera Plätzchen. Während Butschle und Moritz Hlavaty Mehl, Ei, Butter und Zucker verkneten, erzählen sie die Weihnachtsgeschichte auf kindgerechte Art.

Quiz mit Wissenswertem

„Ihr müsst euch vorstellen, für Josef war das Ganze auch nicht einfach“, erklärt Butschle und ergänzt, dass Gott ihm einen Engel gesandt hätte, um ihm zu sagen, dass Maria ihn nicht betrogen hat. Eine Betrachtung, die für Jakob und Jonas ganz neu und interessant war. Doch auch für Erwachsene gab es Neues zu lernen. Butschle tritt im Video auch gegen Simon Furulyas in einem von Hlavaty moderierten Weihnachtsquiz an. Wie viel Prozent der Deutschen suchen 14 Tage vor Weihnachten noch ein Geschenk? Die niedrige Zahl lässt die ganze Familie staunen. Dass der erste Weihnachtsbaum in Deutschland eine Palme war, werden die Kinder sicher nie wieder vergessen.

Traditionen

Ums Erinnern geht es im nächsten Teil – drei Mitglieder des Ältestenkreises erzählen, was ihre schönsten Weihnachtserinnerungen und -traditionen sind und was sie in diesem Jahr vermissen. Gelacht haben dabei alle über die Aussage von Thomas Mürle, dem noch besonders ein Krippenspiel im Gedächtnis geblieben ist, in dem er den König Herodes spielte und „mal so richtig herumschreien durfte“.

Erinnerungen

Auch Hlavaty und Butschle erzählen von Herodes, der hellhörig wird, dass ihm jemand seinen Thron streitig machen möchte, als die drei Sterndeuter bei ihm auftauchen und nach einem neugeborenen König suchen. Und wie Gott seinen Sohn rettet, indem er den Weisen einen Engel sendet, der sie bittet, Herodes nicht zu erzählen, wo sie Jesus gefunden hätten.

Musik

Jonas freut sich besonders über die musikalische Einlage, er erkennt den Orff-Saal, in dem das Vorspiel aufgezeichnet wurde. Ein bisschen traurig stimmt ihn das, denn es erinnerte ihn daran, dass er nicht zur Musikschule gehen kann. Wie das Video zeigt, gibt es aber auch gute Dinge, die durch die Krise entstehen, wie diese kreative Idee der Jugendlichen der Johannesgemeinde, die gerne zu einer neuen Weihnachtstradition werden könnte.