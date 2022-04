von Leony Stabla

Immer nur das Gleiche kochen, oder einfach einmal etwas Neues probieren? Für Neugierige hat die Volkshochschule (VHS) Rheinfelden immer wieder besondere Kochkurse im Programm. In diesem Semester dreht es sich um die Afghanische Küche. Die Autorin hat in einem Selbstversuch an einem Kurs teilgenommen. Treffpunkt des Kurses „Afghanische Küche“ ist die Küche der Realschule Rheinfelden. Acht Frauen sind dabei, jedoch kein einziger Mann. Wir beratschlagen das Vorgehen. Sollen wir alles gemeinsam kochen? Oder besser die Aufgaben aufteilen? Eine Anfängerin ist nicht unter uns, also entscheiden wir uns für Letzteres.

Schule und Kurs Die Volkshochschule Die Volkshochschule Rheinfelden hat ihren Sitz an der Hardtstraße 6 in Rheinfelden und ist erreichbar per Telefon (07623/724 00) oder per E-Mail (info@vhs-rheinfelden.de). Der Kochkurs Der Kochkurs „Afghanische Küche 2“ findet am Freitag, 6. Mai, von 18 bis 21 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 21,40 Euro, zuzüglich zehn Euro Materialkosten. Gekocht wird in der Lehrküche im VHS-Haus.

Alexandra Papoutsakis, Mitarbeiterin der VHS, meldet sich freiwillig zum Zwiebelschälen und schneiden, worüber die übrigen Teilnehmerinnen froh sind – geht es doch um etwa anderthalb Kilogramm Zwiebeln, die für dieses Gericht verwendet werden. Katrin Schwinne will ihr helfen. Irmgard Jerger und Christine Simeon, zwei weitere Teilnehmerinnen, übernehmen die Zubereitung des Teigs, während mir und Stefanie Schmid die Hackfleischfüllung als Aufgabe zukommt.

Irmgard Jerger (rechts) und Christine Simeon füllen den Nachtisch ab. | Bild: Leony Stabla

Eine Pfanne, die groß genug für anderthalb Kilogramm Rinderhack ist, gibt es hier nicht, also teilen wir wieder auf. Kimia Kohistani, die Dozentin des Kurses, gesellt sich zu uns und erklärt, was wir machen sollen. „Ein bisschen Öl“, sagt sie und zeigt auf die Pfanne. Unsere Vorstellungen von „ein bisschen“ gehen weit auseinander, stellen wir lachend fest, als endlich so viel Öl in der Pfanne ist, dass Kohistani zufrieden ist. Jetzt das Fleisch in die Pfanne geben und anbraten, das übernimmt Schmid. Nebenbei schäle und reibe ich Knoblauch, pro Pfanne eine Knolle. Wir witzeln, ob wir nach dem Konsum von so vielen Zwiebeln und Knoblauch morgen die Wohnung verlassen können.

Manti, mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen, in Kichererbsensoße wurden gekocht. | Bild: Leony Stabla

Die andere Gruppe hat mittlerweile den Teig zubereitet und gibt ihn zum Ruhen in den Kühlschrank. Sie wechseln nun zur Herstellung des Nachtischs, da dieser noch auskühlen muss. „Ferni“ nennt sich das Dessert – eine Art orientalischer Pudding mit Kardamom, Mandeln und Rosenwasser. Die erste Gruppe ist immer noch mit den Zwiebeln beschäftigt. Kohistani kommt zu uns an den Herd. Da ich sie nicht verstehe, nimmt sie mir charmant den Kochlöffel aus der Hand und zeigt auf die Gewürze. Schmid nimmt den Koriander und Kohistanis Tochter Freshta eilt herbei, um zu übersetzen.

Die Familie ist seit 2015 in Deutschland und hat sich hier integriert, was nicht immer einfach war. Besonders für Kimia war es schwierig, die Sprache zu lernen – denn in Afghanistan durfte sie nicht zur Schule gehen und konnte darum zunächst weder lesen noch schreiben. So ist das Erlernen einer Fremdsprache ungleich schwerer. Umso bewundernswerter ist es, dass sie heute Kurse in der VHS gibt.

Koriander, Pfeffer und Zimt wandern in die Pfannen, dann ist es Zeit für die Zwiebeln. Ein kleiner Teil wird für die Kichererbsensoße angebraten, der Rest soll zum Hackfleisch. Wir brauchen eine weitere Pfanne. Während wir also in drei Pfannen rühren, kommt der Teig aus dem Kühlschrank. Er soll dünn durch die Nudelmaschine gewalkt werden, in Vierecke geschnitten und schließlich mit der Hackfleisch-Zwiebel-Mischung gefüllt werden. Leider scheint der Teig seine Aufgabe nicht zu kennen und bröckelt beim Versuch, ihn durch die Maschine zu schicken. Wir improvisieren und gehen mit dem Nudelholz ans Werk.

Kohistani zeigt uns, wie man die Manti, so werden die Teigtaschen genannt, zubereitet. Dünn muss der Teig sein, nicht zu viel Füllung haben und dann werden alle Ecken hochgeklappt, Kanten geschlossen und zum Schluss muss man jeweils zwei Ecken zusammendrücken. Es klingt kompliziert, ist es aber nicht. Die Stimmung ist gelöst, während wir alle rollen, schneiden, füllen und zudrücken. Wir reden und lachen und ein bisschen ist es, als würden wir uns alle schon lange kennen und nicht das erste Mal zusammen in der Küche stehen. Auch später, als wir erstmals den Deckel des Dampfkochtopfs lüften und unser Werk bestaunen. Noch schöner ist es aber, am Schluss unser Gemeinschaftswerk zusammen zu verspeisen, denn es ist wirklich köstlich und eine tolle neue Erfahrung für die meisten von uns.