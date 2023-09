Im Haus Salmegg in Rheinfelden ist ab Sonntag, 10. September, die Ausstellung „Vis à vis – Zeichnung-Malerei-Skulptur“ zu sehen

Simone Rosenow, geboren in Cottbus, studierte in Hildesheim/Holzminden an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst mit dem Schwerpunkt auf Aktzeichnen, Druckgrafik, Kalligrafie und Type Design, schreibt der Arbeitskreis Kunst des