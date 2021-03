von Dora Schöls

Zuletzt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Firmen erneut dazu aufgerufen, ihre Mitarbeitenden regelmäßig zu testen. Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt jedoch hat in der vergangenen Gemeinderatssitzung bemängelt, dass weder Bund, Land noch Landkreis ein richtiges Konzept beim Testen hätten. Also habe die Stadt die Federführung übernommen: Mit dem Testzentrum im Gemeindesaal St. Josef in Kooperation mit der Sozialstation und mit regelmäßigen Tests in Kitas, Schulen und für die Verwaltungsmitarbeitenden, für die Laien im Testen geschult wurden.

Die Betriebe jedoch sollen selbst testen – „und nach dem Ausbruch in einem Lörracher Betrieb habe ich schon das Gefühl, die Vorsorgepflicht wird ernst genommen“, so der OB. Bei einem Automobilzulieferer in Stetten waren Anfang des Monats rund 30 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf Anregung des OB hat daher die WST bei den Betrieben nachgefragt. „Viele Arbeitgeber stellen bereits betriebsintern die kostenfreie Möglichkeit zur Testung für ihre Belegschaft zur Verfügung“, sagt WST-Citymanager Steffen Günther. „Wir gehen davon aus, dass diesem Beispiel auch weitere Unternehmen folgen werden.“

Allerdings seien aufgrund der hohen Nachfrage teilweise Lieferverzögerungen bei der Beschaffung der Tests zu verzeichnen. Zudem stelle die vorgeschriebene Testung des Personals in bestimmten Branchen einen höheren organisatorischen Aufwand dar. „Trotzdem tragen die Betriebe dies mit und stellen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter an erste Stelle“, so Günther.

Kleinere Betriebe seien natürlich nicht in der Lage, eigene Test-Strategien aufzubauen, etwa durch Schulung des eigenen Personals, ergänzt Eberhardt in einem Schreiben an den Gewerbeverein, der sich ebenfalls für das Thema interessiert. „Allerdings belegen die uns vorliegenden Zahlen aus unserem Testzentrum wie auch den zugeschalteten Apotheken, dass derzeit noch keine Kapazitätsengpässe vorliegen“, so der OB.

In einer eigenen Umfrage des Gewerbevereins hingegen habe sich „eine übergroße Verunsicherung“ bei den Betrieben gezeigt, sagt der Vorsitzende Gustav Fischer. Besonders die Beschaffung und Organisation der Tests scheine ein Problem zu sein: „Wir würden sehr gern regelmäßig Tests im eigenen Interesse durchführen, aber bisher haben wir nirgends die Möglichkeit gefunden, solche Tests in größeren Einheiten zu besorgen“, habe ein Unternehmer geäußert, so Fischer. Ein anderer sage: „Wir können uns vorstellen, Selbsttests vorzuhalten, aber dazu müssten die Tests ausreichend und auch für Kleinbetriebe verfügbar sein.“

Von Unternehmern seien zudem Aussagen gefallen wie: „Wir wissen nicht, wo es hingeht“, „Die Maßnahmen sind nicht nachvollziehbar“ oder „Es gibt keine Perspektiven“. Daher habe er Verständnis, sagt Fischer, dass jemand sage: „Es macht keinen Sinn, über Tests nachzudenken.“

Ein Beispiel: Die Schöler Fördertechnik AG mit rund 420 Mitarbeitenden bietet ihren Mitarbeitenden neben „arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen“ nur dann einen Corona-Test auf Kosten der Firma, wenn ein Verdacht auf eine Infektion besteht, sagt Personalleiterin Elke Pahleteg auf Nachfrage. Die Sparkasse hingegen, mit 29 Mitarbeitenden in Rheinfelden, stellt einen Schnelltest pro Woche zur Verfügung, sagt Franziska Merkel, Personalleiterin der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Über die Führungskräfte würden die Selbsttests an die Mitarbeitenden verteilt.

Bei der Beschaffung der Tests habe es keine Probleme gegeben, so Merkel. „Aber wir haben über die Sparkassen-Einkaufsgesellschaft vielleicht auch einen Vorteil gegenüber anderen Betrieben.“ Die Tests seien vor allem für die Mitarbeitenden gedacht, die nicht vollständig im Homeoffice arbeiten. „Manche nehmen sich einen Test mit nach Hause, um sich gegebenenfalls gleich testen zu können, wenn sie sich mal morgens nicht gut fühlen“, so Merkel. Allerdings: „Offensichtlich nehmen das Angebot gar nicht alle Mitarbeitenden in Anspruch.“