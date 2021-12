von Petra Wunderle

Die Neufestsetzung der Mieten für die verschiedenen Hallen in der Stadt wurde in den Ortschaftsräten diskutiert. Während Eichsel, Adelhausen und Nordschwaben ohne viel Federlesen zustimmten, wollen die Minsler erreichen, dass ihre Halle nach wie vor auch für private Feiern genutzt werden kann. Dies möchte die Stadtverwaltung aber unterbinden.

Der Ortschaftsrat Minseln beantragt, dass die Halle und die Nebenräume von örtlichen Vereinen gemietet werden können, um gemeinsam mit Vereinsmitgliedern Geburtstage zu feiern. Der Überlassungsantrag werde in solchen Fällen vom jeweiligen Vereinsvorstand unterschrieben, es finde eine Übergabe und eine Abnahme statt. Die Miete für eine solche vereinsinterne Feier solle höher sein als bei Vermietungen für andere Veranstaltungen – so wurde das in Minseln bisher immer gehandhabt. Auch könne eine Kaution verlangt werden, wie das in anderen Kommunen üblich ist, die an private Veranstalter vermieten. Die Bedürfnisse der Schule, des Trainings- und Probebetriebs sowie ortsübliche Termine genießen dabei Vorrang. Vereinsinterne Feiern können laut Antrag nur stattfinden, wenn die Räume nicht anderweitig belegt sind.

Würdigung für Ehrenamt

„Wir halten diese Möglichkeit für eine Anerkennung und Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit, die in den Vereinen für die Ortsteile und die Stadt geleistet wird. Wir alle wissen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben ist. Daher hat die Stadt Rheinfelden auch bereits in anderen Bereichen Regelungen getroffen, die dem Ehrenamt Anerkennung zollen“, so Ortsvorsteherin Eveline Klein.

Die Vereine sorgten sich um die Hallen und die Nebenräume, sie seien oft die ersten, die drohende Schäden meldeten, putzten die Räume teilweise in Eigenregie nach selbst aufgestellten Putzplänen und mit eigenem Putzmaterial. „Sie fühlen sich für diese Räume mitverantwortlich und identifizieren sich mit ihrer Halle. Darum sollte es auch die Möglichkeit geben, dass ein Vereinsmitglied an diesem Ort gemeinsam mit seinem Verein Geburtstag feiern darf“, fasste die Ortsvorsteherin zusammen.

Hinzu käme, dass Gasthäuser mit entsprechenden Nebenräumen kaum noch vorhanden seien, sodass die Vereine auf umliegende Orte ausweichen müssten, was für Frust sorge. Auch flössen so die Mieteinnahmen nicht in die Stadtkasse. All diese Gründe veranlassen den Ortschaftsrat Minseln zu dem Antrag, dass die Hallen und die Nebenräume für Geburtstagsfeiern durch den jeweiligen Vorstand gemietet werden dürfen, um gemeinsam mit dem Verein feiern zu können. „In Minseln wird dies seit langem so gehandhabt und hat sich sehr gut bewährt“, so Klein.