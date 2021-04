von Heinz Vollmar

Die Bauvorhaben in der Nägelestraße, der Augsterstraße und der Tanzmattstraße entsprechen geltender Rechtslage und können auch realisiert werden. Umso mehr machten die Hertener Räte ihrem Ärger Luft, dass das Vorhaben nicht voran kommt und warfen der Verwaltung Hinhaltetaktik vor.

In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Herten waren die Bauvorhaben erneut Thema, nachdem sich zuvor Vertreter der Fraktionen sowie Ortsvorsteher Frank- Michael mit Vertretern der Baurechtsbehörde, dem Tiefbauamt sowie mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der Sache getroffen hatten. Lediglich in der Nägelestraße muss noch eine Entwässerungsgenehmigung vorgelegt werden.

In der Sitzung verlas nun Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin eine ausführliche Stellungnahme der Baurechtsbehörde. Danach können Bauvoranfragen auch dann genehmigungsfähig sein, wenn die technische Erschließung bei Einzelvorhaben geprüft und von der Tiefbauabteilung als vertretbar bewertet werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Bauvorhaben nach dem umstrittenen Paragraph 34 zu bewerten sind und sich diese in die nähere Umgebung einfügen.

SPD-Fraktionssprecher Nico Kiefer bemerkte, dass man als wichtigstes aus den Gesprächen mit der Verwaltung mitgenommen habe, dass der Bebauungsplan „Herten Ortsmitte I“ tatsächlich noch kommt. Den Bebauungsplan erachtet der Ortschaftsrat als besonders wichtig, um entsprechende Eckpunkte für das Bauen in der Ortsmitte festzulegen. In Bezug auf die anstehende Kanalsanierung und den Folgen für künftige Bauvorhaben, sprachen sich die Ortschaftsräte in der jüngsten Sitzung dafür aus, dass der Bebauungsplan mit dem Ende der Kanalarbeiten in der Bahnhofstraße rechtskräftig wird.

Harsche Kritik äußerte CDU-Ortschaftsrätin Sabine Hartmann-Müller an der Entstehungsgeschichte für den Bebauungsplan. Sie warf der Verwaltung Hinhaltetaktik vor, die nicht mehr zu akzeptieren sei. Frank Vogt von den Freien Wählern forderte sogar ein festes Datum für den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans von Seiten der Verwaltung.

Für die aktuelle rechtliche Situation hat der künftige Bebauungsplan indes nur bedingte Auswirkungen. Grundsätzlich dürften bis zur Rechtskraft des Bebauungsplans aufgrund mangelnder Kanalkapazitäten Bauvorhaben nicht mehr genehmigt werden. Technische Finessen wie der Einbau von sogenannten Retentionszisternen können Baugenehmigungen aber dennoch herbeiführen, ein Ärgernis für viele Hertener Ortschaftsräte. Sie fordern seit langem konkrete Regelungen in dem Bebauungsplan.

Eine Retentionszisterne ist eine Art Puffertank, der überschüssiges Regenwasser aufnimmt und kontrolliert abgibt. Wenn eine Kanalisation oder ein Boden bei starken Niederschlagsmengen nicht in der Lage ist, die Wassermenge aufzunehmen, füllt sich die Zisterne und übernimmt die Funktion eines Rückhaltebeckens. Da der Bebauungsplan noch nicht vorliegt, lassen sich Bauvorhaben auch in Bezug auf die Entwässerungsproblematik nach wie vor „durch ein Hintertürchen“ genehmigen, ein Missstand, so die einhellige Meinung des Ortschaftsrates Herten.