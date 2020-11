von dos

Die Eltern des Kindergartens Bienenkorb in Karsau machen weiter Druck: Da es in der Turnhalle des Kindergartens immer wieder zu Schimmelbefall kommt, fordern Eltern eine neue Halle. Nachdem Maike Mazurkiewicz vom Elternbeirat in der Sitzung des Gemeinderats auf die Probleme mit dem Schimmel hingewiesen hat, sammelt der Beirat in dieser Woche nun die Unterschriften der Eltern. Die Liste soll dann an den Oberbürgermeister Klaus Eberhardt gehen, sagte Mazurkiewicz – und zwar vor der Klausurtagung am Freitag, bei der die Finanzlage und die Prioritäten der Stadt besprochen werden.

Sie wolle mit der Aktion deutlich machen, dass es „nicht nur eine schwangere Mama ist“, die sich beschwere, so Mazurkiewicz. Sondern dass alle Eltern hinter der Bitte stünden, Geld für einen Neubau der Halle zur Verfügung zu stellen. „Es reicht jetzt wirklich, wir werden seit letztem Winter hingehalten.“ Mehrere Kinder zeigten Atemwegserkrankungen, die Resonanz unter den Eltern auf die Unterschriftenaktion sei sehr groß. Auch im Ortschaftsrat Karsau wolle der Elternbeirat noch vorsprechen. Eberhardt hatte im Gemeinderat betont, dass die Stadt als Hausherr den Schimmelbefall bereits untersucht und eine Sanierung vorgenommen habe.